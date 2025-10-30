jueves, octubre 30, 2025
18.3 C
Nueve de Julio
General

Luchemos por la Vida celebra 35 años con una nueva entrega de los Premios 2025

La organización conmemora más de tres décadas de trabajo en favor de la seguridad vial y la conciencia ciudadana altiempo que se reconoce a Cadena Nueve y la ceremonia de los Premios Luchemos por la Vida 2025 se realizará el martes 25 de noviembre a las 19 horas en la Universidad del CEMA

Luchemos por la Vida, entidad referente en la promoción de la educación y la seguridad vial en Argentina, cumple 35 años de trayectoria ininterrumpida y lo celebrará con una nueva edición de sus tradicionales Premios Luchemos por la Vida 2025.

El evento se llevará a cabo el próximo martes 25 de noviembre a las 19 horas, en la sede de la Universidad del CEMA, donde se distinguirá a personas, instituciones, medios de comunicación y organizaciones que se destacan por su compromiso con la prevención de accidentes y la promoción de una convivencia más segura en las calles y rutas del país.

Entre los reconocidos y premiados está Cadena Nueve.

Desde 1996, la asociación realiza de manera anual estos reconocimientos. En estos 29 años, se han entregado 530 premios, reflejando el esfuerzo sostenido de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a salvar vidas mediante la concientización, la educación y la acción responsable.

“Te esperamos junto a nuestros premiados, ellos también son Luchadores por la Vida”, expresaron desde la organización, invitando a celebrar juntos este nuevo aniversario de compromiso y trabajo por una Argentina con menos siniestros y más conciencia vial.

