Fuera de servicio las líneas del Comando de Prevención Rural: Todo al 911

El Comando de Prevención Rural (CPR) de 9 de Julio comunicó que las líneas directas de contacto telefónico 2317-432955 y 2317-431100 se encuentran fuera de servicio.

Mientras se trabaja para restablecer la comunicación, se solicita a la comunidad que ante cualquier emergencia o situación urgente se comunique a través del número 911, o bien se acerque personalmente a la sede del CPR, ubicada en Avenida Vedia 447.

Así lo informó oficialmente la Jefa Interina del CPR 9 de Julio, Oficial Subinspector Evangelina Martinelli, quien firmó el parte de prensa difundido este jueves.