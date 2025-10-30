El Concejo Deliberante realizó una Sesión Especial a los fines de abordar una denuncia de abuso en la Casa de Abrigo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Esta noche despues de la sesión ordinaria de los jueves pares, se llevó adelante una sesión especial por parte del Concejo Deliberante, conforme al artículo 29 del reglamento interno del cuerpo legislativo. La sesión fue convocada a raíz de una denuncia presentada para que se investigue un posible caso de abuso de un menor, en la Casa de Abrigo, un centro destinado a la protección de menores en situación de vulnerabilidad.

Tras la apertura de la sesión, se procedió a la toma de asistencia de los concejales presentes. A continuación, se dio paso a las discusiones sobre el proyecto que solicitaría la presencia de la intendenta municipal, María José Gentile, y de la secretaria de Desarrollo Comunitario, María Alejandra Márquez. El objetivo de la sesión, se señaló, es esclarecer los hechos ocurridos en la Casa de Abrigo, profundizando en la denuncia penal de abuso presentada por la titular de la cartera de Desarrollo Comunitario.

Durante el debate, varios concejales propusieron modificaciones al proyecto original, en especial en relación con la forma en que se abordarán las denuncias y la intervención de las autoridades municipales. Se agregó un artículo que solicita la remisión de una copia del pedido de informe a la intendencia y a la secretaria de Desarrollo Comunitario para su conocimiento y posterior análisis.

Un momento algido de la sesión fue la discusión sobre la transparencia de los procedimientos y la necesidad de proteger la privacidad de los menores involucrados. El concejal García propuso que la interpelación se lleve a cabo en una sesión secreta, argumentando que los detalles del caso son muy sensibles y podrían perjudicar tanto al menor o menores como al personal de la Casa de Abrigo. La propuesta fue aprobada por unanimidad, y se acordó que la sesión se realizará bajo los términos del artículo 25 del reglamento del Concejo, garantizando la confidencialidad de los detalles.

Finalmente, el proyecto fue sometido a votación, y con 12 votos a favor y 6 en contra, se aprobó la presencia de las representantes del Ejecutivo en el recinto para que brinden información detallada sobre los hechos ocurridos en la Casa de Abrigo y sobre el estado de la denuncia penal.