El Concejo Deliberante declaró de interés municipal la obra de teatro Instantáneas

En una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, realizada este juves 30 de octubre – Día de la Recuperación de la Democracia-, se aprobaron diversos proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La reunión incluyó al tratamiento de iniciativas para el desarrollo urbano, la seguridad vial y la cultura local.

Entre los temas tratados, el Proyecto de Ordenanza sobre Reductores Físicos de Velocidad (Lomos de Burros) que busca mejorar la seguridad vial en diversos puntos críticos de la ciudad, especialmente en zonas con alta circulación vehicular.

Además, la Comisión de Transporte aprobó un proyecto de comunicación presentado por el bloque de Unión por la Patria que solicita la implementación de un sistema de transporte público escolar, para facilitar el acceso de los estudiantes a las escuelas en horas de ingreso y egreso.

Otro proyecto destacado fue el Plan de Control y Prevención de Siniestros Viales, presentado por el bloque de Juntos U.C.R.. Este proyecto tiene como objetivo reforzar las acciones preventivas y de control en las principales rutas de acceso a la ciudad, buscando reducir los accidentes de tránsito.

En el ámbito cultural, se aprobó la Declaración de Interés Legislativo Municipal de la obra de teatro Instantáneas, una propuesta cultural que se llevará a cabo en los próximos días en la ciudad. Esta resolución busca apoyar la difusión y el desarrollo cultural local, así como promover la participación de la comunidad en eventos artísticos.

Otros temas tratados incluyeron la ratificación de convenios de recaudación con distintas entidades y la aprobación de medidas para mejorar el estado de diversas infraestructuras públicas, como el reacondicionamiento del canal 4 de Junio y la mejora de la seguridad vial en localidades como Dudignac.

Asimismo, se aprobó un Proyecto de Ordenanza que declara el Día del Boxeador Nuevejuliense, el 25 de mayo en reconocimiento al triunfo como Campeón Argentino, una fecha patria, de Panterita Rodriguez, tal como informara CN.

Por último, se trató una serie de proyectos vinculados al mejoramiento de las condiciones de vida en las localidades más alejadas, como el reacondicionamiento de caminos y la construcción de nuevas infraestructuras educativas, como el nuevo edificio para la Escuela Secundaria N.º 13 “Julieta Lantieri”.