Senadora Gil impulsa la concreción del “Nodo San Emilio” para mitigar inundaciones en la cuenca del Salado

La senadora Eugenia Gil presentó un pedido formal ante el Poder Ejecutivo bonaerense para que, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de la Autoridad del Agua (ADA), se concrete el Nodo San Emilio, en el marco del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado.

Según la legisladora, “su ejecución permitiría optimizar los flujos provenientes del noroeste de la cuenca, reducir anegamientos en áreas rurales y urbanas, y mejorar la conectividad hidráulica con canales secundarios y terciarios”.

Gil destacó que “el Nodo San Emilio es un punto estratégico de regulación y derivación de aguas hacia Bragado, que recibe las de más de tres millones de hectáreas, y hoy anegan los campos, los caminos y los pueblos y están al borde de la ciudad”.

La obra forma parte del plan integral que cuenta con financiamiento provincial, internacional y del Fondo Hídrico Nacional, conformado por el impuesto a las naftas y al GNC. Según la senadora, actualmente el Fondo asciende a 175 mil millones de pesos, aunque el proyecto quedó paralizado durante los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, sin avances significativos en los últimos años.

“Se trata de un proyecto que quedó en pausa y ahora se pretende reflotar ante la emergencia hídrica”, concluyó Gil, remarcando la urgencia de avanzar para proteger a las comunidades y garantizar el correcto manejo de la cuenca.