La UCR pide informe sobre el funcionamiento de la Casa de Abrigo Municipal

El Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical ingresó un Pedido de Informes en el Concejo Deliberante con el objetivo de conocer en profundidad la situación actual de la Casa de Abrigo Municipal, un espacio destinado a la contención de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo resguardo estatal.

Según expresaron desde el bloque, la iniciativa busca garantizar condiciones adecuadas de cuidado, control y transparencia en el funcionamiento de una institución que cumple un rol social y humano fundamental.

El pedido de informes solicita conocer quiénes están a cargo de la dirección y supervisión del lugar, qué recursos humanos y presupuestarios se encuentran asignados, y cuáles son los mecanismos de control implementados en relación al trato, la formación del personal y la administración de los fondos públicos.

“No se trata de una cuestión burocrática, sino de la vida y el bienestar de chicos que están bajo la responsabilidad del Estado. La transparencia y el control son esenciales cuando hablamos de infancia”, señaló el concejal Nacho Palacios, al fundamentar la presentación.

Desde la UCR aclararon que la iniciativa no tiene motivaciones partidarias, sino que responde a una demanda ética y política vinculada a la rendición de cuentas. “Cuando se trata de niñez, el silencio y la falta de respuestas son inaceptables. La transparencia, el cuidado y la responsabilidad no se negocian”, remarcaron.

El bloque radical insistió en la importancia de que el Estado local brinde información clara y verificable sobre el funcionamiento de la Casa de Abrigo, en tanto su misión involucra directamente derechos fundamentales de la infancia.