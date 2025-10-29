Gloria Tapia recordó el traslado de los talleres ferroviarios de Quiroga

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una nueva entrega del ciclo “Modo historia”, que se emite los miércoles a las 9:30 por Cadena Nueve, Máxima FM y Visión Plus TV, la historiadora Gloria Tapia compartió un detallado recorrido por los orígenes y la evolución del ferrocarril en Facundo Quiroga, haciendo especial hincapié en el traslado de los talleres ferroviarios tras el incendio de 1923, un hecho que marcó profundamente a la comunidad.

Tapia recordó que Facundo Quiroga llegó a tener más de 6.500 habitantes en su época de esplendor, con una intensa actividad ferroviaria que incluía el transporte de pasajeros y hacienda, y que fue motor del crecimiento local. “El ferrocarril no solo movía animales o personas: era el corazón económico, social y cultural del pueblo”, destacó.

La historiadora explicó que los talleres ferroviarios se habían instalado en Quiroga por su ubicación estratégica entre General Pico y Timote, pero que tras la huelga y el incendio de 1923, los ingleses decidieron trasladar las reparaciones a Mechita y Timote, dejando a la localidad sin su principal fuente de trabajo. “Con el cierre y el traslado, Quiroga perdió su población. La mitad de los habitantes emigraron buscando nuevas oportunidades”, detalló.

Tapia también lamentó el reciente incendio del galpón ferroviario centenario, que albergaba piezas del museo local, y lo vinculó con la pérdida de una parte del patrimonio histórico: “Cada objeto o foto perdida es un eslabón que se rompe en la cadena de nuestra memoria colectiva”.

Durante la charla, la historiadora mencionó además que el Centro de Educación Complementaria N° 803 “Colorín Colorado” de Facundo Quiroga cumplió 50 años, resaltando su valor como espacio educativo y social.

Finalmente, Tapia reflexionó sobre la falta de políticas sostenidas para el desarrollo del ferrocarril en el país: “Argentina tuvo uno de los sistemas ferroviarios más extensos del mundo. Al abandonarlo, se afectó la vida del interior, el arraigo y el trabajo. El ferrocarril era progreso y unión”.

El segmento cerró con la invitación a la audiencia para acompañar el próximo capítulo del ciclo, donde se continuará repasando la historia viva de las localidades del distrito de Nueve de Julio.