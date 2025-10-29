miércoles, octubre 29, 2025
General

Gentile viajó a Morea ante la difícil situación del camino, mientras avanzan gestiones para la solución

La comunidad recibe de la CEyS 'Mariano Moreno' piedras y escombros para un mejorada en el tramo en crisis y realizar rellenos mientras la Mesa de Coordinación de Obras Hídricas define obras ya que no hay planificación ni aprobación de la Dirección de Hidráulica de un canal liberador del liquido

La comunidad de Morea, ubicada en el partido de Nueve de Julio, se encuentra en una situación crítica debido a las lluvias que afectaron el camino que conecta la localidad con el resto del partido. El tramo de la vía de circulación vehicular está casi cortado, lo que amenaza con dejar a los vecinos incomunicados, especialmente si las condiciones climáticas no mejoran en los próximos días.

Ante esta situación, la Jefa Comunal del distrito María José Gentile viajó para encontrar una via de solucion del problema.

Vecinos de la localidad, junto a la Cooperativa de Servicios Mariano Moreno de Nueve de Julio, que realizó una donación de escombros y piedras para rellenar el tramo más afectado, se impulsan trabajos con la esperanza de restaurar el paso de vehículos y garantizar la conectividad con Dudignac.

En tanto, el concejal Luis Moos, en declaraciones realizadas este lunes en el programa “Despertate” de CN, indicó que la población de Morea está a punto de quedar incomunicada si no se toman medidas urgentes. Según Moos, una posible solución sería la construcción de un canal de desagüe que permita evacuar el agua acumulada en la zona, lo que reduciría la erosión del camino y prevendría futuros cortes. Sin embargo, el concejal destacó que un propietario, identificado como “Sola”, dueño de un campo en la zona, se ha opuesto a la obra y no permite que se realicen los trabajos necesarios.

Por otro lado, se conoció que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires también está bloqueando la posibilidad de avanzar con la obra, debido a la falta de planos aprobados que respalden la intervención en la zona.

A todo esto, la Jefa Comunal de Nueve de Julio, viajo con el objetivo de coordinar acciones y encontrar soluciones a corto y largo plazo para mejorar la infraestructura hídrica en la región y evitar que situaciones como la de Morea se repitan.

