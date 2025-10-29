El Gobierno bonaerense confirmó la fecha de cobro de los trabajadores estatales

- Advertisement -
Viernes 31 de octubre
- Dirección de Vialidad
- OCEBA
- Instituto de la Vivienda
- Lunes 3 de noviembre
- Ministerio de Seguridad
- Servicio Penitenciario
- Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
- Patronato de Liberados
- Instituto Provincial de Lotería y Casinos
- Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Martes 4 de noviembre
- Ministerio de Salud
- Caja de Policía
- Miércoles 5 de noviembre
- Fiscalía de Estado
- Junta Electoral
- Tribunal de Cuentas
- Asesoría General de Gobierno
- Secretaria General
- Coordinación General Unidad Gobernador
- Ministerio de las Mujeres y Diversidad
- Ministerio de Economía
- Contaduría General de la Provincia
- Tesorería General de la Provincia
- Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
- Fondo Provincial de Puertos
- Ministerio de Desarrollo Agrario
- Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
- Consejo de la Magistratura
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Trabajo
- Defensoría del Pueblo
- Ministerio de Comunicación Pública
- Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
- Autoridad del Agua
- Comisión de I. Científicas (CIC)
- Comisión por la Memoria
- Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
- Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
- Ente Adm. Astilleros Río Santiago
- Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
- Poder Legislativo
- Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
- Universidad Provincial de Ezeiza
- Jefatura de Asesores del Gobernador
- Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
- Ministerio de Ambiente
- Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
- Ministerio de Transporte
- Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
- Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
Viernes 7 de noviembre
- Poder Judicial
Lunes 10 de noviembre
- Dirección General de Cultura y Educación
- Dirección provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)