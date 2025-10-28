Ronda de Negocios en Carlos Casares: Más de 240 encuentros entre empresas

- Advertisement -

Este martes, la ciudad de Carlos Casares fue sede de una nueva Ronda de Negocios organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. En el salón de la Sociedad Rural del municipio, más de 100 pymes y cooperativas locales tuvieron la oportunidad de participar en un total de 240 entrevistas de negocios, con el objetivo de generar nuevos vínculos comerciales y potenciar la actividad productiva en la región.

El encuentro fue inaugurado por el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, y contó con la presencia de representantes del Ministerio de Producción bonaerense, encabezados por la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi, y la secretaria de Producción municipal, Antonela Espinosa. La jornada también contó con la participación de organismos provinciales clave como FOGABA, Banco Provincia y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), quienes ofrecieron información y orientación a las empresas sobre las políticas vigentes para promover la competitividad, el financiamiento y la sostenibilidad empresarial.

Desde el inicio de estas rondas en 2022, se han realizado 96 encuentros en distintos puntos de la provincia, conectando a más de 20.800 pymes, cooperativas y emprendimientos con la posibilidad de acceder a recursos y estrategias para impulsar sus negocios. Durante las rondas, cada empresa tiene la posibilidad de conocer de cerca los programas de apoyo como los créditos “Provincia en Marcha”, el programa “Producción Bonaerense”, y las garantías de FOGABA, entre otros, los cuales están diseñados para facilitar el crecimiento y la expansión de las empresas locales.

Estas Rondas de Negocios forman parte de una política pública impulsada por el Gobernador Axel Kicillof y gestionada por el ministro Augusto Costa, cuyo objetivo es crear un entorno propicio para el desarrollo económico y comercial de la provincia. Al fortalecer las relaciones entre empresas y brindarles herramientas clave, se busca aumentar la competitividad de las pymes bonaerenses, especialmente en tiempos de complejidad económica.

Visita a empresas locales

Además de la Ronda de Negocios, los representantes provinciales aprovecharon la visita a Carlos Casares para recorrer dos empresas locales que destacan por su inversión y compromiso con la producción. En primer lugar, visitaron Agroteam S.R.L., una firma dedicada a la producción de subproductos derivados de la soja, que recientemente realizó una inversión de 669.000 dólares para ampliar su planta de procesamiento de oleaginosas y agregar una nueva línea de producción de aceites vegetales y harinas. Esta inversión fue posible gracias al respaldo financiero del Banco Nación, el aval del Ministerio de Producción y el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Luego, las autoridades provinciales recorrieron Pagano S.A., una empresa con más de 50 años de trayectoria en la fabricación de insumos para el sector agropecuario. Esta firma recibió un financiamiento verde de 100 millones de pesos por parte del CFI para la instalación de paneles solares en su planta, como parte de un esfuerzo por avanzar hacia la sostenibilidad y reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Al igual que Agroteam, Pagano S.A. recibió el aval del Ministerio de Producción para llevar adelante esta transformación en su infraestructura.

Próximos encuentros y oportunidades

Las Rondas de Negocios seguirán su curso en los próximos meses, con encuentros programados en localidades como General Rodríguez (7 de noviembre), Bragado (14 de noviembre), Olavarría (20 de noviembre) y La Plata (27 de noviembre), donde se llevará a cabo una Ronda dedicada a los sectores de Petróleo, Gas, Minería y Energía. Las empresas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la página oficial del Ministerio de Producción: https://www.gba.gob.ar/produccion/ronda_de_negocios.

Con estas acciones, la Provincia de Buenos Aires sigue fortaleciendo el tejido productivo local, incentivando la interacción entre empresas y abriendo nuevos horizontes para el desarrollo económico de la región y el país.