Quejas de vecinos en el Barrio Héroes de Malvinas: Jovenes generaron disturbios y los agredieron hasta con arma blanca

Aproximadamente a las 4:30 de la madrugada de este martes, un grupo de jóvenes alteró el orden público en el barrio Héroes de Malvinas, generando una serie de disturbios que incluyeron agresiones a vecinos y daños a vehículos.

Según testimonios de residentes, los jóvenes, atacaron a un vecino con un cuchillo, causando heridas. Además, rompieron parabrisas de autos estacionados en la calle y arrojaron ladrillos contra las viviendas cercanas, incluso golpeando a una mujer en el proceso.

A ver el arribo de patrulleros, se dispersaron rápidamente, regresando más tarde para continuar con sus actos de vandalismo.

Este tipo de incidentes no es nuevo en la zona, ya que se reportan continuos enfrentamientos y actos de violencia desde el fin de semana pasado.