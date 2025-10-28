No tendrá luz la zona rural de Santos Unsué y Corbett

- Advertisement -

Este miércoles 29 de octubre, se llevará a cabo un corte de energía programado en la zona rural de Santos Unsué y Corbett, en el horario comprendido entre las 08:00 y las 12:00 horas. El corte es necesario para realizar tareas de mantenimiento en la red eléctrica. La zona afectada está delimitada por líneas rojas en la imagen adjunta.

🌧 Cabe señalar que, en caso de que se presenten condiciones climáticas adversas, las tareas se suspenderán y se reprogramarán hasta nuevo aviso.

Se recomienda a los vecinos y usuarios afectados tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el corte de energía.

Para más información, comuníquese con la empresa proveedora de electricidad.