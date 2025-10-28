martes, octubre 28, 2025
General

La CEyS programó un corte de energía en un sector de la plata urbana

Será este miercoles entre las 6.30 a 7.30 por razones de mantenimiento

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” de Nueve de Julio (CEyS) ha informado sobre un corte de energía programado para este miércoles 29 de octubre, en el horario de 06:30 a 07:30 horas, en un sector de la zona urbana de la ciudad.

El corte de energía tiene como objetivo realizar tareas de mantenimiento en la red eléctrica. La zona afectada estará delimitada por líneas rojas, según la imagen que la cooperativa ha compartido con la comunidad.

Es importante señalar que, en caso de que las condiciones climáticas sean adversas, el corte será postergado hasta nuevo aviso.

La CEyS recomienda a los vecinos y usuarios que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio eléctrico.

