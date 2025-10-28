La ANSV pidió la suspensión de una conductora que arrastró a un hombre por su capot en Hurlingham

- Advertisement -

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión inmediata de la Licencia Nacional de Conducir de una mujer de 35 años, quien protagonizó un violento incidente en las calles de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. En un video que se viralizó en las últimas horas, se observa cómo la conductora arrastra a un hombre de 19 años sobre el capot de su vehículo tras un siniestro vial y una acalorada discusión por el intercambio de documentación.

El hecho ocurrió cuando el joven y su hermana se desplazaban en su vehículo y se vieron involucrados en una colisión con la conductora. Tras el incidente, la mujer reaccionó de manera desproporcionada, conduciendo su auto a alta velocidad mientras el hombre permanecía sobre el capot. Este ataque puso en riesgo la vida de la víctima y desató la alarma pública.

La ANSV, al tomar conocimiento del hecho, identificó rápidamente a la responsable y solicitó que se suspendiera su licencia de conducir. Ahora, la mujer deberá someterse a una serie de exámenes psicofísicos y evaluaciones para determinar si está en condiciones de recuperar su licencia o si quedará permanentemente inhabilitada para conducir.

Desde la ANSV, señalaron que este tipo de medidas buscan sancionar a quienes, con actitudes temerarias e irresponsables, ponen en peligro la seguridad vial y la integridad de los demás usuarios de la vía pública. Además, instaron a la comunidad a seguir las normas de tránsito y actuar con respeto ante situaciones conflictivas, evitando que los desacuerdos escalen a niveles tan peligrosos.

Este caso se suma a una creciente preocupación por los comportamientos violentos en el tránsito y subraya la necesidad urgente de un comportamiento más consciente y responsable al volante.