El Gobierno Nacional confirmó el Bono de $70.000 para jubilados en Noviembre

El Gobierno nacional ratificó este martes el pago del bono de $70.000 que se sumará a las jubilaciones mínimas en noviembre, con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los jubilados. La medida fue formalizada mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, y mantiene el valor del bono sin modificaciones desde hace 20 meses.

A partir de este ajuste, los jubilados que perciban el haber mínimo recibirán un monto total de $403.052 en noviembre, ya que el haber base se fijó en $333.052, con un incremento del 2,01% conforme a la variación de la inflación de septiembre.

Para aquellos jubilados que, por la suma de todas sus prestaciones, superen los $333.052 pero no alcancen los $403.052, el bono será ajustado para completar la diferencia hasta llegar a esa cifra.

El bono estará destinado a los siguientes grupos de beneficiarios:

Titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más, así como otras pensiones no contributivas y pensiones graciables bajo la gestión de la ANSES.

Esta medida se toma en un contexto de constante preocupación por el poder adquisitivo de los jubilados, y busca acompañar el ajuste de la economía para que los ingresos de los adultos mayores se mantengan frente a la inflación.