La sorpresiva remontada de La Libertad Avanza en Provincia sacude la política argentina

En una de las remontadas más significativas de la historia reciente de la política argentina, La Libertad Avanza (LLA) logró un resultado sorprendente en las elecciones legislativas de este domingo, asegurando su triunfo en la provincia de Buenos Aires, el bastión histórico del peronismo.

A tan solo 49 días de haber sufrido una derrota aplastante en el mismo distrito, la agrupación liderada por Javier Milei logró recortar 14 puntos en menos de dos meses y le arrebató el control al oficialismo, obteniendo el 41,45% de los votos frente al 40,92% de Fuerza Patria.

El cambio de rumbo en Buenos Aires se destacó por su asombroso carácter, sobre todo considerando que el partido de Milei había enfrentado varios obstáculos, entre ellos la baja de su primer candidato a diputado, José Luis Espert, por acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, LLA no solo logró atraer a una base de votantes que le permitió sumar 880.000 votos, sino que además logró una ventaja estratégica en la distribución de bancas: obtuvo 17, frente a las 16 del peronismo.

Lo más llamativo del fenómeno no es solo la cantidad de votos sumados, sino la dispersión geográfica del crecimiento.

En 133 de los 135 municipios de la provincia, LLA aumentó su caudal de votos respecto a las elecciones provinciales de septiembre. Los grandes ganadores fueron municipios como General Lavalle, donde el partido de Milei sumó 32 puntos porcentuales, y Ramallo y San Nicolás, con aumentos de alrededor de 28 puntos en ambos distritos.

En San Nicolás, donde el intendente de Juntos por el Cambio, Santiago Passaglia, había impulsado un frente propio en las elecciones provinciales, una parte importante de esos votos migraron hacia LLA, mostrando una clara disconformidad con el rumbo del oficialismo.

La remontada fue tan amplia que, incluso en la tradicionalmente kirchnerista tercera sección electoral, LLA mejoró sus resultados con respecto a septiembre, donde había perdido por 15 puntos. Ahora, el partido de Milei recuperó 6 puntos de esa diferencia.

En Nueve de Julio, elevó a casi 20% su caudal de votos en relación a la elección del 7 de septiembre. Fue de 19.61 % lo que en votos significa que subió 6557 lo que hizo un total de 14.833.

También subió votos Fuerza Patria, fue de 1.52% es decir 1.332 mirando el 7 de septiembre, con un total 7.942.

El resultado de este domingo fortalece al Gobierno de Javier Milei y demuestra que su estrategia electoral, muy criticada tras las elecciones provinciales, empieza a dar frutos. A su vez, empuja hacia atrás a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, que había impulsado el desdoblamiento de las elecciones con la esperanza de proteger el voto peronista. La derrota del oficialismo parece darle la razón a la estrategia de Cristina Kirchner, que temía que la fragmentación electoral perjudicara a su fuerza.

En total, La Libertad Avanza logró una victoria clave en una de las provincias más importantes del país, y aunque la diferencia final fue mínima, el mensaje es claro: el fenómeno Milei sigue ganando terreno, con un efecto arrasador que se extiende por todo el territorio bonaerense. Sin dudas, este resultado marca un antes y un después en la política argentina.