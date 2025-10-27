La CEyS Mariano Moreno continúa con su compromiso con la educación

- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno sigue fortaleciendo su apoyo a las instituciones educativas de 9 de Julio, en esta ocasión colaborando con la Escuela Primaria N° 21 y la Escuela Secundaria N° 15, que funcionan en el mismo edificio de la localidad de El Provincial. El objetivo de la colaboración es realizar refacciones edilicias que mejoren los espacios donde los estudiantes aprenden y desarrollan su día a día.

Matías Lossino, presidente del Consejo de Administración de la CEyS, y Valeria Maidana, presidenta del Consejo Escolar, participaron de una recorrida por las instalaciones educativas para supervisar las obras en marcha. Entre las principales reformas que se están llevando a cabo se destaca la ampliación del comedor escolar, un área clave para el bienestar de los alumnos, que permitirá mejorar las condiciones en las que los estudiantes disfrutan de su tiempo de recreo y alimentación.

“Quiero agradecer profundamente el acompañamiento de la Cooperativa Eléctrica. Este tipo de obras son fundamentales para garantizar un espacio adecuado tanto para los alumnos como para toda la comunidad educativa en general. Gracias a la colaboración de la CEyS, podemos seguir mejorando nuestras instituciones y acercando a los chicos a una educación de calidad”, expresó Valeria Maidana durante la visita.

Por su parte, Matías Lossino resaltó el compromiso constante de la CEyS con la comunidad y la educación. “Este es solo uno de los tantos aportes que hacemos desde la Cooperativa. Nuestro compromiso con el desarrollo de la comunidad es firme, y estamos convencidos de que colaborar con las instituciones educativas es una inversión en el futuro de todos los jóvenes de nuestra ciudad”, afirmó.

Además de la ampliación del comedor, también se están llevando a cabo otras mejoras de infraestructura menor en el edificio escolar, que contribuirán al confort y funcionalidad del establecimiento.

La colaboración entre la CEyS y el Consejo Escolar es un claro ejemplo de trabajo conjunto en beneficio de la educación y el desarrollo local. Ambas instituciones reafirmaron su compromiso con la mejora continua de los espacios educativos, con el fin de seguir brindando a los estudiantes de 9 de Julio un entorno adecuado para su aprendizaje y crecimiento.

Este tipo de acciones refuerzan el papel clave que las cooperativas y los organismos locales pueden jugar en el desarrollo de sus comunidades, siendo la educación uno de los pilares fundamentales para el progreso de cualquier sociedad.