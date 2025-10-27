C.E.C. Nº 803 ‘Colorín Colorado’: 50 años de compromiso, trabajo, formación e integración

Este lunes, 27 de octubre de 2025, el C.E.C. Nº 803 Colorín Colorado celebra su 50° aniversario, un hito que marca medio siglo de historia, trabajo, esfuerzo y dedicación en el ámbito educativo en la comunidad de Facundo Quiroga, en el distrito de Nueve de Julio, territorio bonaerense. Desde su fundación en 1975, esta institución se ha destacado no solo por su labor pedagógica, sino también por su profundo compromiso con la integración social y el acompañamiento de los jóvenes en su desarrollo integral.

El nombre Colorín Colorado no es simplemente un nombre, es una metáfora poderosa de la comunidad que ha construido el centro a lo largo de estos años. Como el cuento tradicional que termina con el “colorín colorado”, este centro educativo ha sido testigo de muchos comienzos y finales: historias de esfuerzo, superación y sueños alcanzados.

Un nombre lleno de significado: el Colorín Colorado como metáfora educativa

El Colorín Colorado evoca una historia que es conocida por todos, pero también lleva consigo un mensaje profundo. En la metáfora del Colorín Colorado, cada estudiante es una historia única, con retos y sueños que, al igual que el famoso cuento, siempre se dirigen hacia un final feliz, donde la educación y los valores transforman vidas.

Así, el C.E.C. Nº 803 Colorín Colorado se ha convertido en un espacio educativo donde cada niño o adolescente puede encontrar su lugar, donde las diferencias se celebran y donde la diversidad de historias se entrelaza para formar una comunidad educativa enriquecida por su pluralidad. Al igual que el colorín, un pájaro que es conocido por su canto alegre y colorido, el centro se ha convertido en un lugar donde cada voz tiene la oportunidad de ser escuchada, de expresarse y, sobre todo, de crecer.