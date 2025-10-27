C.E.C. Nº 803 ‘Colorín Colorado’: 50 años de compromiso, trabajo, formación e integración

Este lunes, 27 de octubre de 2025, el C.E.C. Nº 803 Colorín Colorado celebra su 50° aniversario, un hito que marca medio siglo de historia, trabajo, esfuerzo y dedicación en el ámbito educativo en la comunidad de Facundo Quiroga, en el distrito de Nueve de Julio, territorio bonaerense. Desde su fundación en 1975, esta institución se ha destacado no solo por su labor pedagógica, sino también por su profundo compromiso con la integración social y el acompañamiento de los jóvenes en su desarrollo integral.
El nombre Colorín Colorado no es simplemente un nombre, es una metáfora poderosa de la comunidad que ha construido el centro a lo largo de estos años. Como el cuento tradicional que termina con el “colorín colorado”, este centro educativo ha sido testigo de muchos comienzos y finales: historias de esfuerzo, superación y sueños alcanzados.
Un nombre lleno de significado: el Colorín Colorado como metáfora educativa
El Colorín Colorado evoca una historia que es conocida por todos, pero también lleva consigo un mensaje profundo. En la metáfora del Colorín Colorado, cada estudiante es una historia única, con retos y sueños que, al igual que el famoso cuento, siempre se dirigen hacia un final feliz, donde la educación y los valores transforman vidas.
Así, el C.E.C. Nº 803 Colorín Colorado se ha convertido en un espacio educativo donde cada niño o adolescente puede encontrar su lugar, donde las diferencias se celebran y donde la diversidad de historias se entrelaza para formar una comunidad educativa enriquecida por su pluralidad. Al igual que el colorín, un pájaro que es conocido por su canto alegre y colorido, el centro se ha convertido en un lugar donde cada voz tiene la oportunidad de ser escuchada, de expresarse y, sobre todo, de crecer.
50 años de historia, compromiso y trabajo
Bajo la dirección de Analia Canevari, actual directora del C.E.C. Nº 803 Colorín Colorado, la institución ha logrado consolidarse como un referente en el distrito, destacándose por su enfoque integral de la educación. “Celebrar estos 50 años es un orgullo, pero también una gran responsabilidad. No solo hemos trabajado para enseñar conocimientos, sino para formar personas comprometidas con su comunidad, con valores sólidos y con la convicción de que, como el Colorín Colorado, pueden llegar a cualquier destino que se propongan”, expresa Canevari con orgullo.
A lo largo de estas cinco décadas, Colorín Colorado ha sido mucho más que una escuela. Ha sido un hogar de crecimiento, un espacio de apoyo, un lugar donde los estudiantes no solo reciben educación formal, sino también formación humana y emocional. La escuela se ha convertido en una comunidad cohesionada, donde se fomenta el respeto mutuo, la solidaridad y la participación activa en la construcción de un futuro mejor.
La familia educativa: amor, acompañamiento y valores
Una de las claves del éxito de esta institución ha sido, sin duda, el compromiso de toda la comunidad educativa. El C.E.C. Nº 803 Colorín Colorado ha sido un lugar donde las familias, los docentes y el personal no docente han trabajado codo a codo para asegurar que cada estudiante se sienta apoyado en su proceso de aprendizaje y crecimiento personal.
“La familia sostiene, acompaña, siembra, cultiva, genera espacios de escucha, pero sobre todo, da amor”, comenta una de las madres de la comunidad, reflejando lo que para muchos es el verdadero corazón de la institución: un espacio de contención y apoyo constante. La escuela ha logrado integrar a las familias en el proceso educativo, creando un lazo de confianza y cooperación que ha sido esencial para el desarrollo de los estudiantes.
Mirando hacia el futuro: nuevos horizontes para las próximas generaciones
A lo largo de sus 50 años, el C.E.C. Nº 803 Colorín Colorado ha demostrado que la educación es un proceso en constante evolución. La institución no solo ha sabido adaptarse a los cambios y desafíos del contexto, sino que ha mantenido siempre una firme visión: formar a los jóvenes con principios y valores, proporcionándoles las herramientas necesarias para enfrentar el mundo con confianza y responsabilidad.
“Sigamos sembrando valores” es el lema que hoy más que nunca resuena con fuerza en cada rincón de la institución. Al igual que el Colorín Colorado en el cuento, cada estudiante que pasa por sus puertas está llamado a dar lo mejor de sí, a brillar y a contribuir con su talento a la comunidad.
Hoy, como ayer, el C.E.C. Nº 803 Colorín Colorado sigue siendo un lugar de esperanza, de posibilidades y de futuro. Y lo hace con el mismo espíritu que marcó sus primeros pasos: el amor por la educación, el respeto por la diversidad y el firme compromiso con la formación integral de cada uno de sus estudiantes.
Feliz 50° aniversario, C.E.C. Nº 803 Colorín Colorado. Que sigan brillando todos sus colores y transformando vidas!