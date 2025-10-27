lunes, octubre 27, 2025
General

9 de Julio celebra su 162º aniversario con un firme espíritu emprendedor

La conmemoración de este nuevo aniversario de su fundación en 1863 de la ciudad que elegimos para desarrollarnos en lo personal, familiar, social y económico, nos prepare para superar su notable legado industrial y comercial junto a una Cámara de Comercio camino a su centenario con el espíritu emprendedor, esencial para su crecimiento y proyección regional

0
Este 27 de octubre, celebramos el 162º aniversario de la fundación de 9 de Julio, una ciudad que ha sido testigo de miles de historias de crecimiento y superación.

Desde su fundación en 1863, cuando se comenzaron las primeras construcciones al oeste de la laguna central, conocida como Malcorra (actualmente Parque General San Martín), 9 de Julio ha sido un lugar importante en el desarrollo personal, familiar y económico de muchos.

En sus primeros años, la ciudad vio la llegada de comerciantes provenientes de localidades vecinas como Bragado y 25 de Mayo, quienes fueron los encargados de instalar las primeras industrias dedicadas al trabajo en madera, hierro y los servicios al agro. Estos pioneros contribuyeron a la creación de los primeros servicios que dieron soporte tanto a la población urbana como a los productores rurales, forjando una base económica que, aún hoy, continúa siendo fundamental para el crecimiento de la ciudad.

El sector industrial y comercial ha sido uno de los pilares de 9 de Julio, destacándose por su potencial y la diversidad de rubros que impulsan su economía.

En este sentido, la Cámara de Comercio, que también celebra su proceso hacia el centenario en 2026, ha sido testigo de la concreción de miles de sueños empresariales a lo largo de los años, muchos de los cuales comenzaron en el siglo pasado y continúan desarrollándose con éxito.

Uno de los aspectos más destacados de 9 de Julio es su fuerte espíritu emprendedor, que no solo mantiene viva la tradición comercial e industrial de la ciudad, sino que también genera nuevas oportunidades de negocio y crecimiento.

Este espíritu ha sido esencial para que la ciudad siga prosperando, con especial énfasis en la actividad privada, que contribuye a que 9 de Julio sea reconocida en toda la región.

Al conmemorar este aniversario, celebramos no solo la historia de nuestra ciudad, sino también la energía, el esfuerzo y la visión de futuro que siguen impulsando el desarrollo de 9 de Julio hacia nuevos horizontes. Como nuevejulienses, podemos sentirnos orgullosos de ser parte de una comunidad emprendedora que sigue construyendo su historia día a día.

