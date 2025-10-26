Se abren las mesas a las 8:00 para ir a votar: Por primera vez se elige con BUP y no habrá cuarto oscuro

- Advertisement -

De los 43.624 empadronados en el distrito de Nueve de Julio, habilitados para participar en el proceso electoral en 134 mesas distribuidas en los diferentes puntos del distrito, 35.568 votantes lo harán en la ciudad cabecera mientras que los restantes 8.056 están distribuidos en la mesas de las localidades que conforman el partido.

Cabe destacar que los votantes de Nueve de Julio ejercerán su derecho al voto -por primera vez en su historia de ira a las urnas – mediante la boleta única, un sistema que permite seleccionar todos los candidatos en una sola boleta, simplificando el proceso electoral.

Votación exclusiva para Diputados

Este proceso electoral en particular será específico para la elección de diputados nacionales. Esto significa que los votantes deberán elegir a los representantes que ocuparán una de las bancas en el Congreso de la Nación, sin embargo, la única categoría de cargos en juego en este momento será la de los diputados, lo que podría generar una participación diferenciada en comparación con elecciones presidenciales o provinciales, donde se eligen una mayor cantidad de cargos.

La implementación de la boleta única se está llevando a cabo en un esfuerzo por simplificar el proceso y garantizar mayor transparencia. Los votantes recibirán una sola boleta en la que podrán marcar su opción para diputados nacionales. Este sistema facilita tanto el proceso de votación como el de escrutinio, ya que reduce la posibilidad de errores en la votación y hace más rápido el conteo de los votos.

Preparativos y Seguridad Electoral

Desde el municipio se han realizado diversas gestiones para asegurar que todo el proceso transcurra con normalidad. Las autoridades locales han solicitado la colaboración de los ciudadanos para que el día de las elecciones se presenten con suficiente tiempo a las mesas de votación, respetando las normas de seguridad establecidas para prevenir aglomeraciones.

Además, se contará con la presencia de fuerzas de seguridad para garantizar el orden en el día de los comicios, como informara CN.

Datos Cetrales:

Empadronados : 43.624

Votantes habilitados en la ciudad cabera : 35.568

Votantes habilitados en las localidades del partido: 8.056

8.056 Mesas habilitadas : 134

Tipo de elección : Diputados nacionales

Sistema de votación: Boleta Única

¿Cómo votar?

El día de la elección, los ciudadanos deberán acudir a las mesas correspondientes según el lugar de votación asignado en el padrón. Es importante que cada votante lleve su documento de identidad (DNI) y esté informado sobre los candidatos que se presentan en la boleta única.

El distrito de Nueve de Julio se prepara para una jornada electoral tranquila y ordenada, en la que los vecinos tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes nacionales. Con la implementación de la boleta única y la seguridad garantizada por las autoridades, se espera que los comicios se desarrollen de manera eficiente, reflejando el compromiso democrático de la comunidad.