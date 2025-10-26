María José Gentile: “El PRO de Nueve de Julio no forma parte de la alianza con La Libertad Avanza”

- Advertisement -

La intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, emitió su voto pasado el mediodía en la mesa 41 de la Escuela San Agustín, acompañada por su hija menor. Tras sufragar, la jefa comunal destacó la transparencia y agilidad del nuevo sistema de boleta única en papel, y remarcó que el proceso “se desarrolla con normalidad en todo el distrito”.

En diálogo con la prensa, Gentile sostuvo que la jornada “viene siendo tranquila, con todas las mesas funcionando y buena participación de los vecinos”. Asimismo, consideró que el sistema de boleta única “era algo esperado por todos los argentinos, porque simplifica el voto y hará más rápido el conteo”.

Consultada sobre la posición política del PRO local, la intendente fue categórica:

“Nosotros, desde el 7 de septiembre, no formamos parte de la alianza con La Libertad Avanza. El PRO de Nueve de Julio decidió no integrar ese espacio, igual que otros intendentes de la provincia como los de Pergamino y Junín”, afirmó.

Gentile explicó que esa decisión también se refleja en el Concejo Deliberante, donde “La Libertad Avanza tiene su propio bloque, separado del PRO”.

“La prioridad hoy es que los vecinos voten con libertad, que participen y que se exprese la voluntad democrática. Eso es lo más importante, más allá de las alianzas”, subrayó.

La mandataria señaló además que continuará recorriendo las escuelas para saludar a las autoridades y supervisar el normal desarrollo del comicio. También confirmó que el municipio trabaja para garantizar la accesibilidad en las localidades rurales, en especial en Morea, donde las lluvias afectaron los caminos.

Al respecto, en comunicación fluida con la Delegada Municupal Evelyn Ibañez, ya que de ser necesario se pondrá a disposicion una camioneta para trasladar votantes.

“Estamos atentos para que ningún vecino quede sin votar por problemas de traslado”, concluyó.