General

Javier Milei votó y no hizo declaraciones

Emitió su voto en la sede Medrano, de la Universidad Tecnológica Nacional en el barrio de Almagro.

El presidente Javier Milei emitió su voto pasadas las 11 de la mañana en la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional, en Almagro, en medio de un importante operativo de seguridad.

El mandatario arribó al establecimiento y fue recibido por una multitud de periodistas y curiosos que aguardaban su llegada.

La llegada del mandatario al centro de votación se produjo en medio de un fuerte operativo de seguridad con custodios y miembros de la Policía Federal y sin realizar declaraciones a la prensa.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En la puerta del establecimiento saludó a sus seguidores que se acercaron al lugar y luego debió esperar más de cinco minutos para poder votar ya que tenía tres personas por delante.

 

