domingo, octubre 26, 2025
18.9 C
Nueve de Julio
domingo, octubre 26, 2025
18.9 C
Nueve de Julio
General

Está disponible la aplicación “Elecciones Legislativas 2025” para seguir los resultados desde el celular

La app para Android permite seguir el recuento provisorio de votos, y también averiguar dónde se sufraga

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral, lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, por la cual se podrá seguir el recuento provisorio de votos de las Elecciones Legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

A su vez, también se encuentra disponible en la aplicación el paso a paso para votar con Boleta Única Papel.
Los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación en el padrón electoral así como encontrar información sobre distintos aspectos de la jornada.
En tanto, a partir del domingo a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.
La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6021

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR