En Nueve de Julio, La Libertad Avanza ganó ampliamente y mejoró su desempeño respecto a septiembre

Este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas 2025, en las que la provincia de Buenos Aires eligió 35 diputados nacionales. En el distrito de Nueve de Julio, la jornada se desarrolló con normalidad y una participación del 68% del electorado.

La alianza La Libertad Avanza (LLA) logró una victoria releante en el partido de Nueve de Julio, según los resultados oficiales publicados por la Comisión Nacional Electoral. Con el 67% del padrón habilitado participando en la votación, el partido encabezado por Javier Milei obtuvo 14.833 votos, lo que representa el 53,68% del total de los sufragios.

La diferencia con su principal competidor, Fuerza Patria, fue considerable. La alianza justicialista, alcanzó 7.942 votos, lo que equivale al 28,74%, marcando una diferencia de 6.891 votos respecto a La Libertad Avanza.

En el resto de los resultados, la alianza Provincias Unidas quedó en tercer lugar con 1.043 votos, seguida por Propuesta Federal que encabezó Fernando Burlando con 830 votos y Frente de Izquierda Unida y de los Trabajadores en quinta posición con 776 votos.

Con una participación electoral destacada, La Libertad Avanza consolidó su posicionamiento en la región, mientras que Fuerza Patria no repitio el resultado de septiembre pasado.