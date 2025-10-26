Argentina elige: Se renuevan las Cámaras de Diputados y Senadores Nacionales con Boleta Única Papel

Este domingo, los ciudadanos argentinos acudirán a las urnas para elegir a sus nuevos representantes en el Congreso. En esta jornada electoral, se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La gran novedad será la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), que marcará un cambio en la forma de votar en comparación con elecciones anteriores. En la provincia de Buenos Aires, los votantes se centrarán exclusivamente en la categoría de diputados nacionales.

Serán 15 fuerzas políticas las que compitan por obtener un lugar en la Cámara Baja, con una mezcla de nombres conocidos, nuevos aspirantes y aquellos que buscan renovar su mandato. Entre ellos, se destacan figuras del peronismo, como Jorge Taiana, ex canciller y ministro de Defensa, quien encabeza la lista de Fuerza Patria, y Diego Santilli, quien lidera la propuesta de La Libertad Avanza, tras la baja de José Luis Espert. También se presenta Florencio Randazzo desde el frente Provincias Unidas, quien busca un nuevo escaño en la Cámara.

El sistema electoral para los diputados nacionales se basa en el método D’Hont, con un umbral del 3% del padrón electoral en cada distrito para poder acceder a bancas. En cuanto a los senadores, el esquema es más simple, con dos escaños para la fuerza mayoritaria y uno para la primera minoría.

La competencia en Buenos Aires se perfila como uno de los puntos clave, con múltiples listas en juego. El Frente de Izquierda, encabezado por Nicolás del Caño, y el peronismo federal, con Fernando Gray a la cabeza de Unión Federal, se presentan como actores importantes en esta disputa electoral. También se destacan las propuestas de la Coalición Cívica y otros frentes menores como Propuesta Federal, que busca colocar a figuras como Fernando Burlando.

El resultado de estos comicios podría redefinir el panorama político en el Congreso, con una lucha reñida por las bancas en la Cámara de Diputados, mientras que el Senado también sufrirá cambios significativos con la renovación parcial de sus miembros.

Además, se espera que esta elección marque un hito con la implementación de la Boleta Única Papel, un cambio que busca simplificar el proceso electoral y asegurar mayor transparencia. La ciudadanía está llamada a participar de esta jornada histórica, en un contexto de gran expectativa política.