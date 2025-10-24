URGARA llama a la unidad y la movilización para defender el salario y la dignidad del trabajo

- Advertisement -

En un mensaje dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras del sector, la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) reafirmó su compromiso con la defensa del salario y las condiciones laborales frente a la situación económica actual.

“Este es el momento de mantenernos firmes, unidos y movilizados. Defender el salario es defender la dignidad del trabajo”, señala el comunicado difundido por la Comisión Directiva Nacional del gremio.

Desde la organización, remarcaron que no permitirán que el esfuerzo diario de cada recibidor y recibidora de granos se vea diluido detrás de estadísticas que no reflejan la realidad del sector.

En esa línea, URGARA destacó que continuará trabajando de manera colectiva para garantizar que las negociaciones salariales representen de forma justa el esfuerzo y la responsabilidad de quienes sostienen la actividad en todo el país.

“Donde hay injusticia salarial, habrá organización y lucha”, concluye el texto, reafirmando la voluntad del sindicato de mantenerse en pie de defensa ante cualquier intento de deterioro del salario y las conquistas laborales alcanzadas.