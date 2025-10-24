viernes, octubre 24, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
viernes, octubre 24, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
General

El Club de Leones embellece la plazoleta que cuida como espacio público

El martes 28 y el viernes 31 se inaugurarán nuevas mesas, bancos y macetas en Chacabuco y Alsina y en el Hospital Julio de Vedia, promoviendo la mejora del entorno y el bienestar de los vecinos.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Club de Leones Buenos Días continúa trabajando por el bienestar de la comunidad. El próximo martes 28 a las 10 hs, se llevará a cabo la inauguración de mesas y bancos en la Plazoleta Leones, ubicada en la intersección de Alsina y Chacabuco.

Por su parte, el viernes 31 a las 11 hs, en la sala de guardia del Hospital Julio de Vedia, se inaugurará la colocación de bancos y macetas con plantas, un nuevo aporte del club para mejorar los espacios destinados a los pacientes y sus familias.

El Club invita a todos los vecinos a sumarse a estos eventos y celebrar juntos estas iniciativas que fortalecen el compromiso con la ciudad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6019

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR