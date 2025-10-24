El Club de Leones embellece la plazoleta que cuida como espacio público

- Advertisement -

El Club de Leones Buenos Días continúa trabajando por el bienestar de la comunidad. El próximo martes 28 a las 10 hs, se llevará a cabo la inauguración de mesas y bancos en la Plazoleta Leones, ubicada en la intersección de Alsina y Chacabuco.

Por su parte, el viernes 31 a las 11 hs, en la sala de guardia del Hospital Julio de Vedia, se inaugurará la colocación de bancos y macetas con plantas, un nuevo aporte del club para mejorar los espacios destinados a los pacientes y sus familias.

El Club invita a todos los vecinos a sumarse a estos eventos y celebrar juntos estas iniciativas que fortalecen el compromiso con la ciudad.