Efemérides

Día de las Naciones Unidas: Celebrando la cooperación y la paz mundial

Este día es una oportunidad para celebrar la creación de una organización que ha trabajado durante más de 75 años para promover la paz, la seguridad y la cooperación internacional, y para reflexionar sobre cómo podemos trabajar juntos para abordar los desafíos globales del siglo XXI.

El día de las Naciones Unidas se celebra el 24 de octubre de cada año. Esta fecha conmemora la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La ONU es una organización internacional que busca promover la paz, la seguridad y la cooperación entre los países del mundo. La celebración de este día es una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados y los retos pendientes de la ONU, así como para reafirmar el compromiso de trabajar juntos para construir un futuro más pacífico y próspero para todos.

La ONU tiene como objetivos fundamentales el mantenimiento de la paz y la seguridad, el fomento de las relaciones amistosas entre naciones, la promoción y defensa de los derechos humanos, la cooperación internacional para soluciones globales y el desarrollo sostenible. A lo largo de los años, la ONU ha trabajado para abordar desafíos globales como el cambio climático, las crisis humanitarias y las pandemias.

