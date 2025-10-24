Amplio operativo policial para garantizar las elecciones del domingo en el distrito de Nueve de Julio

- Advertisement -

El comisario Juan José Dávila, jefe de la Estación de Policía Comunal del distrito, confirmó que todo el personal policial local se encuentra abocado al operativo de seguridad previsto para las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, en coordinación con las fuerzas militares encargadas del resguardo del acto comicial.

En diálogo con el programa radial Despertate, Dávila explicó que el operativo comenzó hace varios días, con la custodia del arribo de las urnas al distrito, y se intensifica desde este sábado con la distribución de material electoral a los distintos establecimientos de votación. “La custodia nuestra arranca 15 días antes, cuando llegan las urnas a la ciudad. A partir del sábado se distribuyen en los lugares de votación hasta la finalización y entrega”, precisó.

El distrito cuenta con 30 establecimientos educativos habilitados como centros de votación, los mismos que en la elección anterior del 7 de septiembre. En total, participarán unos 150 efectivos policiales, junto al personal militar que supervisará el desarrollo del acto electoral.

“Todos vamos a estar en apresto para garantizar el normal desarrollo de las elecciones. Es una tarea conjunta y coordinada entre las fuerzas”, destacó Dávila.

Respecto a las condiciones climáticas y las recientes lluvias en las distintas localidades —que dejaron registros de entre 20 y 78 mm según la zona—, el jefe policial indicó que no afectarán el despliegue, ya que “los operativos están planificados con antelación para este tipo de eventos”.

Veda electoral y actividades suspendidas

El comisario recordó que la veda electoral comenzó este viernes y se extenderá hasta tres horas después del cierre de los comicios, es decir, hasta las 21 horas del domingo. Durante ese período, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, así como la realización de espectáculos públicos, reuniones o eventos deportivos.

“Este fin de semana no habrá fútbol. Toda la fuerza efectiva está abocada a la cobertura del acto eleccionario”, subrayó Dávila.

Colaboración y asistencia a los votantes

Consultado sobre la tarea de los efectivos en los establecimientos, Dávila destacó el rol colaborativo de la Policía:

“Siempre tratamos de asistir a las personas mayores o con movilidad reducida. Es parte de nuestra función como servidores públicos y algo muy propio de la institución”.

También hizo referencia al comportamiento ciudadano y al vínculo con la prensa, señalando que el objetivo central es garantizar la libertad y tranquilidad del voto, evitando interferencias dentro de los edificios escolares. “Se puede trabajar con respeto y dentro del marco legal. El espíritu de la ley electoral es evitar toda influencia sobre el electorado”, explicó.

Seguridad y prevención en la ciudad

Dávila aseguró que, además del operativo electoral, la Policía continuará con las tareas preventivas habituales en todo el distrito. “Se sigue trabajando normalmente en la ciudad. El personal está comprometido y las investigaciones avanzan bien. La seguridad cotidiana no se descuida”, afirmó.

Un llamado a la participación tranquila

Finalmente, el comisario expresó su deseo de que la jornada electoral se desarrolle “en paz y con total normalidad”.