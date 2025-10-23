Valeria Maidana: “Las Obras en las Escuelas de Nueve de Julio siguen adelante con esfuerzo y colaboración”

- Advertisement -

En una entrevista reciente en Despertate (Cadena Nueve y Vision Plus TV), Valeria Maidana, presidenta del Consejo Escolar de Nueve de Julio, compartió los avances y desafíos que enfrenta el distrito en relación con las obras y servicios en las escuelas locales. A pesar de las adversidades del clima, como las lluvias que han afectado el desarrollo de algunas obras, Maidana aseguró que el trabajo continúa de forma constante.

Uno de los proyectos más destacados es la obra en la Escuela de Comercio (ahora conocida como “Unidad Académica”). Esta obra comenzó a gestionarse a finales de 2022 y comenzó con los trabajos de restauración a principios de este año. Según Maidana, la obra fue más compleja de lo inicialmente esperado, ya que se detectaron problemas de hundimiento en los pisos exteriores e interiores, aunque se aclaró que no se trata de un peligro estructural. Además, se resolvieron varios problemas relacionados con las filtraciones de agua y los desagües pluviales.

El presupuesto para esta primera etapa de la obra asciende a $77 millones y abarcará 280 m² de la institución. “Es solo el comienzo, ya que hay más etapas previstas, aunque los tiempos de gestión son largos y dependen de recursos limitados. Todo esto lleva su tiempo, y a veces, no tenemos el dinero disponible de manera inmediata”, explicó la presidenta.

Además de las obras en la Escuela de Comercio, Maidana destacó las mejoras en otras escuelas del distrito. Una de ellas es la Escuela 21de El Provincial, donde se está llevando a cabo una ampliación del comedor debido a la gran demanda de alumnos que utilizan el servicio. En este sentido, Maidana señaló que la colaboración con la cooperativa eléctrica ha sido fundamental, tanto para mejorar el alumbrado en las escuelas como para optimizar el consumo energético, obras en si mismas y ahora para mejorar la luz del edificio en obras de la Escuela de Comercio.

Otro de los logros importantes mencionados por Maidana fue la ampliación del programa de Desayuno y Merienda Escolar, que se implementó en todas las escuelas del distrito, brindando a los estudiantes una alimentación equilibrada. “Ahora todos los alumnos del distrito reciben desayuno y merienda, que incluye leche con chocolate, frutas y otros alimentos saludables”, comentó.

Sobre la ruralidad, Valeria Maidana hizo hincapié en que los problemas de transporte y entrega de alimentos han sido resueltos con el apoyo de las autoridades locales. “En algunas escuelas rurales, los chicos no podían llegar, pero se gestionaron soluciones como la entrega de módulos alimentarios y clases virtuales cuando fuera necesario”, dijo.

Por último, la presidenta del Consejo Escolar se refirió a la situación política del momento. A pesar de la cercanía con las elecciones, Maidana aclaró que el trabajo del Consejo Escolar no tiene relación con la política partidaria, y que los avances y proyectos continúan independientemente de los calendarios electorales. “Las elecciones no tienen nada que ver con esto. Nosotros trabajamos con la provincia, no con la Nación o el municipio”, afirmó.

El balance es claro: a pesar de los obstáculos, el Consejo Escolar de Nueve de Julio sigue comprometido con la mejora de la infraestructura educativa, asegurando un futuro mejor para los estudiantes de la región.