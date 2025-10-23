Nuevos allanamientos en Pergamino por la causa de José Luis Espert

- Advertisement -

La fiscalía federal de San Isidro ordenó operativos en un estudio contable ligado al diputado, donde tendría su domicilio fiscal. Es parte de la investigación por el pago de US$200.000 que Espert habría recibido del empresario acusado de narcotráfico, quien también le facilitó una camioneta y un avión privado durante la campaña de 2019.

Tal como viene revelando este medio, Espert recibió al menos US$200.000 de Machado durante la campaña presidencial de 2019. Además, aportó una camioneta blindada y pusó a su disposición un avión privado en el que, según el mismo Espert reconoció, voló al menos 35 veces. Por esos vínculos, el libertario tuvo que renunciar a encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y dejar la presidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Este nuevo allanamiento muestra hasta donde podría extenderse el aporte de Machado a Espert. En un reportaje, el pasado 1 de ocubre, la exjefa de prensa del diputado, Clara Montero Barré, contó que muchas veces, en 2019, durante la campaña presidencial, Espert utilizaba el avión privado para viajar a Pergamino a visitar a su familia “cosa que incomodó a los aportantes