jueves, octubre 23, 2025
29.4 C
Nueve de Julio
jueves, octubre 23, 2025
29.4 C
Nueve de Julio
General

Lunes 27: ante el feriado municipal no habrá recolección de residuos domiciliario

Debido al día no laborable decretado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con motivo del 162° aniversario de la fundación de Nueve de Julio, tampoco habrá recolección de residuos de carpido, poda y escombros

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, en el marco de la conmemoración del 162º aniversario de la fundación de la ciudad, informa a la comunidad sobre los servicios públicos que se verán afectados durante el día no laborable del próximo lunes 27 de octubre.

En este sentido, se comunica que no habrá recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) en toda la ciudad, así como tampoco la recolección de residuos reciclables en Zona 1. De igual manera, se suspenderá la recolección de residuos de carpido, poda y escombros en la misma zona.

Se solicita a los vecinos de las zonas mencionadas que tomen las precauciones necesarias y que, en caso de ser posible, mantengan los residuos fuera de la vía pública hasta el restablecimiento del servicio. La Municipalidad agradece la comprensión y colaboración de la comunidad.

Por cualquier consulta o inquietud, los vecinos pueden comunicarse con la Dirección de Servicios Públicos a través de los canales de atención habituales.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6018

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR