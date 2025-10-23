Lunes 27: ante el feriado municipal no habrá recolección de residuos domiciliario

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, en el marco de la conmemoración del 162º aniversario de la fundación de la ciudad, informa a la comunidad sobre los servicios públicos que se verán afectados durante el día no laborable del próximo lunes 27 de octubre.

En este sentido, se comunica que no habrá recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) en toda la ciudad, así como tampoco la recolección de residuos reciclables en Zona 1. De igual manera, se suspenderá la recolección de residuos de carpido, poda y escombros en la misma zona.

Se solicita a los vecinos de las zonas mencionadas que tomen las precauciones necesarias y que, en caso de ser posible, mantengan los residuos fuera de la vía pública hasta el restablecimiento del servicio. La Municipalidad agradece la comprensión y colaboración de la comunidad.

Por cualquier consulta o inquietud, los vecinos pueden comunicarse con la Dirección de Servicios Públicos a través de los canales de atención habituales.