El lunes 27 de octubre será día no laborable en la administración municipal por el aniversario de Nueve de Julio

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha dispuesto que el lunes 27 de octubre sea un día no laborable para la administración pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las festividades locales del 162° aniversario de la ciudad de Nueve de Julio. Esta medida, que también establece un feriado optativo para las actividades comerciales e industriales, fue anunciada mediante la resolución adoptada en cumplimiento de los Decretos N° 3/2024 y N° 272/2017.

La decisión tiene como principal objetivo promover la participación de la comunidad en los festejos que se llevarán a cabo en la ciudad, permitiendo que los ciudadanos disfruten plenamente de las actividades programadas sin que las obligaciones laborales interfieran. Además, se busca fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad local a través de la celebración de esta importante fecha para Nueve de Julio.

De este modo, todas las dependencias municipales del distrito no brindarán atención al público el día lunes 27 de octubre, facilitando que los empleados puedan sumarse a los festejos. Si bien la medida afecta a la administración pública y el Banco de la Provincia, el sector privado tiene la opción de adherir al feriado, según las decisiones de cada empresa o comercio.

Es importante destacar que la celebración del aniversario de Nueve de Julio contará con una serie de actividades culturales, deportivas y recreativas organizadas por el Municipio, donde se espera la participación de vecinos, familias y visitantes. Entre las propuestas se destacan desfiles, conciertos, y eventos gastronómicos, que harán de este día una jornada especial para toda la comunidad.

Los habitantes de Nueve de Julio están llamados a disfrutar de un día festivo que refuerza la identidad local, mientras que aquellos que necesiten realizar trámites o gestiones en la administración pública deberán tener en cuenta que no habrá atención el 27 de octubre. Sin embargo, el resto de los servicios municipales seguirán funcionando con normalidad, garantizando la continuidad de las actividades esenciales.