Atlético 9 de Julio apunta a ser sede de un Torneo Nacional de Golf

En una entrevista exclusiva en Cadena Nueve Despertate y Visión Plus TV, Claudio Roldán, Profesor de Golf del Club Atlético 9 de Julio, compartió su entusiasmo por el crecimiento del golf en la ciudad y el desafío de llevar el nivel del club a nuevas alturas a través de una competencia nacional. Con una amplia trayectoria en el deporte, proveniente de la zona de Pilar, Roldán está impulsando un torneo profesional en Nueve de Julio, que promete ser un encuentro de gran escala en el ámbito del golf argentino.

La Influencia del Clima y el Viento en el Golf

Uno de los puntos destacados de la conversación fue el impacto del clima en el juego de golf. Claudio explicó cómo la humedad en el césped influye principalmente en los “greenes”, donde se juega el putt, pero la gran protagonista de los desafíos es el viento. En la cancha de Atlético 9 de Julio, el viento puede cambiar la perspectiva del campo, exigiendo adaptabilidad y concentración. A pesar de que el viento presenta un reto constante, la calidad del campo de golf sorprende positivamente, incluso a aquellos que provienen de campos de golf más grandes y reconocidos como los de Pilar.

La Competencia Nacional

Claudio también destacó su esfuerzo por poner a Nueve de Julio en el mapa nacional del golf. Después de haber invitado a destacados jugadores del golf argentino como Rafa Gómez y Carlos Carballo para un torneo en homenaje a su llegada al club, comenzó a visualizar un evento de mayor magnitud.

En diciembre, se llevará a cabo este Torneo Profesional que incluirá competiciones para jugadores aficionados y profesionales, con una bolsa de premios significativa, apoyada por los patrocinadores locales. Este evento será un hito en esta región bonarense, permitiendo que jugadores de diferentes partes del país se enfrenten en el campo de 9 de Julio.

La Escuela de Golf y la Inclusión Comunitaria

Además de la competencia, Claudio mencionó la importancia de involucrar a la comunidad local en el golf. El club ofrece una escuela de golf para niños desde los 6 años, y se invita a los padres y a toda la familia a unirse. Con la posibilidad de que los niños prueben el deporte sin costo durante el primer mes, esta es una excelente oportunidad para que las nuevas generaciones descubran los beneficios del golf. Claudio también alentó a los adultos que alguna vez jugaron al golf y dejaron la actividad, a que regresen y retomen la práctica.

Golf Solidario

Una de las iniciativas destacadas del Club Atlético 9 de Julio es su compromiso con las causas sociales. Como en años anteriores, el club colabora con torneos benéficos, y este sábado se están organizando actividades solidarias y un ejemplo es la jornada ‘Codo a Codo en conjunto entre Downtásticos con el Banco de Galicia y otras entidades. Este tipo de acciones refuerzan el espíritu solidario del club y los seguidores del golf, promoviendo un ambiente de colaboración y apoyo a quienes más lo necesitan.

Un Desafío para Todos

Claudio Roldán también hizo un llamado a los habitantes de la ciudad para que se animen a participar en esta competencia de golf. Con un formato atractivo que permitirá la participación de jugadores aficionados, este torneo no solo es una oportunidad para competir, sino también para disfrutar y aprender del deporte.

La Promesa de un Gran Evento

Con una organización que está tomando forma rápidamente, el Torneo Profesional de golf promete ser un encuentro de alto nivel que movilizará a más de 200 personas entre jugadores y acompañantes, lo que también beneficiará al turismo local. Además, la colaboración de las empresas de la zona, que se suman al patrocinio y la organización, permitirá dar visibilidad tanto al deporte como a la ciudad de Nueve de Julio.

Sin duda, desde el Club Atlético, Nueve de Julio está en camino de convertirse en un nuevo polo de golf con el respaldo de la comunidad.