162° Aniversario de Nueve de Julio: una celebración de historia y cultura

El próximo lunes 27 de octubre, a las 10:30 hs, Nueve de Julio conmemorará su 162° aniversario con un acto oficial que reunirá a autoridades, vecinos y representantes de la cultura local. El evento comenzará con el ingreso solemne de las Banderas de Ceremonia, seguido por la entonación del Himno Nacional Argentino, y las palabras del niño Fermín Fullana, quien compartirá su visión de la ciudad.

El ex intendente Rodolfo Menéndez, quien lideró el municipio en los años 80 y 90, hará una reflexión sobre el desarrollo histórico de Nueve de Julio. La Intendente Municipal, Dra. María José Gentile, será la encargada de repasar los logros recientes y los proyectos que continúan forjando el futuro de la ciudad.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de Raúl Lozano, quien, junto a los músicos Cristian Medina, David Maccagnani y Luis Avendaño, interpretará “A Nueve de Julio”, la canción oficial de la ciudad. Esta pieza, que forma parte del patrimonio cultural local, será acompañada por la danza folklórica y el tango, a cargo de los bailarines de la Escuela “Nueve de Julio”, dirigida por Fernando Avila.

El acto culminará con la despedida de las Banderas de Ceremonia, y se invita a la comunidad a participar activamente de esta emotiva celebración.

El domingo 2 de noviembre, por su parte, se realizarán los actos populares, dando continuidad a las festividades en honor a la ciudad.