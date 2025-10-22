Veda electoral en la provincia de Buenos Aires: qué se puede hacer y qué está prohibido

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este domingo 26 de octubre, los habitantes de la provincia de Buenos Aires se acercarán a las urnas para definir 35 bancas de diputados nacionales. En este marco, la veda electoral es un período clave conocido como “silencio electoral”, diseñado para que los ciudadanos puedan reflexionar sobre su voto sin influencia de campañas políticas.

Inicio y duración de la veda:

La veda electoral comenzará el viernes 24 de octubre a las 8 horas, 48 horas antes del inicio de los comicios, y se extenderá hasta tres horas después del cierre de la votación. Durante este lapso, regirán diversas prohibiciones para garantizar la neutralidad del proceso electoral.

Qué está prohibido durante la veda electoral:

Publicar encuestas, proyecciones, sondeos de opinión o pronósticos electorales en cualquier medio.

Realizar actos públicos de campaña o proselitismo electoral.

Organizar espectáculos populares, tanto al aire libre como en espacios cerrados.

Portar armas.

Exhibir banderas, insignias o distintivos partidarios.

Vender bebidas alcohólicas, que solo estarán permitidas hasta las 20 horas del sábado 25 y se reestablecerá tres horas después del cierre de los comicios.

Ofrecer boletas electorales dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos.

Estas medidas buscan garantizar un clima de tranquilidad y reflexión para que los electores puedan emitir su voto de manera consciente y libre de presiones externas.