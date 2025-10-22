miércoles, octubre 22, 2025
18.3 C
Nueve de Julio
miércoles, octubre 22, 2025
18.3 C
Nueve de Julio
General

Male Defunchio: “El domingo debemos marcarle un límite a Milei y defender la soberanía argentina

En Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9, la senadora bonaerense destacó la importancia de la elección de este próximo domingo 26, donde se utilizará por primera vez la boleta única papel en la provincia, que “es una votación sencilla, pero trascendental para frenar las políticas del actual gobierno y defender al país”, afirmó.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La senadora provincial Male Defunchio, referente de Fuerza Patria, visitó los estudios de Despertate (Cadena Nueve y Máxima 89.9 – Vision Plus TV) en la recta final de la campaña electoral, y explicó en detalle cómo será el procedimiento de votación con boleta única papel, herramienta que se aplicará por primera vez en la provincia de Buenos Aires.

“La idea es hacer docencia, que la gente se familiarice con la boleta. No es compleja, pero al ser diferente genera dudas, sobre todo entre los mayores”, señaló. Explicó que no habrá cuarto oscuro ni sobres, y que la única boleta válida será la que entregue el presidente de mesa, firmada frente al votante. “Solo se marca con un tilde, cruz o círculo la opción elegida y se dobla la boleta siguiendo la guía que ya tiene impresa”, aclaró.

Defunchio insistió en la necesidad de votar correctamente, sin hacer otras marcas que anulen el sufragio: “Si se marca fuera del casillero o se dibuja algo más, el voto se invalida. Es importante no cometer errores”.

En su mensaje político, la senadora afirmó que el domingo “no se trata solo de una elección legislativa, sino de marcar el rumbo del país hasta 2027”. “Lo que se define es si Milei seguirá haciendo lo que quiera o si el Congreso le pondrá límites. Necesitamos un bloque que le diga basta”, remarcó.

También cuestionó las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la situación argentina y las calificó como “una ofensa al pueblo argentino”. “Trump dijo que Argentina está muriéndose de hambre y que no tenemos nada para ofrecer. Eso es falso. Lo grave es tener un presidente que lo celebra y entrega nuestra soberanía”, sostuvo.

Defunchio pidió “defender la independencia y la justicia social”, y consideró que Fuerza Patria, con Jorge Taiana como cabeza de lista y Jimena López como segunda candidata, “representa la oposición real al gobierno de Javier Milei”.

“Desde 2015 no se construyen hospitales, escuelas ni rutas. No hay obra pública, se vaciaron las jubilaciones y se endeudan las futuras generaciones. El país está cada vez peor y este domingo debemos expresarlo en las urnas”, advirtió.

Por último, invitó a los vecinos a acercarse al local partidario de Fuerza Patria, en Cabalari 1742 (Nueve de Julio), o contactarla a través de las redes sociales. “Quienes tengan dudas pueden venir, les mostramos la boleta y los orientamos. Es muy fácil: en la boleta única busquen la bandera argentina, la lista 507, y marquen el tilde debajo. Esa es la forma de votar por Fuerza Patria”, concluyó.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6017

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR