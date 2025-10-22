Male Defunchio: “El domingo debemos marcarle un límite a Milei y defender la soberanía argentina

- Advertisement -

La senadora provincial Male Defunchio, referente de Fuerza Patria, visitó los estudios de Despertate (Cadena Nueve y Máxima 89.9 – Vision Plus TV) en la recta final de la campaña electoral, y explicó en detalle cómo será el procedimiento de votación con boleta única papel, herramienta que se aplicará por primera vez en la provincia de Buenos Aires.

“La idea es hacer docencia, que la gente se familiarice con la boleta. No es compleja, pero al ser diferente genera dudas, sobre todo entre los mayores”, señaló. Explicó que no habrá cuarto oscuro ni sobres, y que la única boleta válida será la que entregue el presidente de mesa, firmada frente al votante. “Solo se marca con un tilde, cruz o círculo la opción elegida y se dobla la boleta siguiendo la guía que ya tiene impresa”, aclaró.

Defunchio insistió en la necesidad de votar correctamente, sin hacer otras marcas que anulen el sufragio: “Si se marca fuera del casillero o se dibuja algo más, el voto se invalida. Es importante no cometer errores”.

En su mensaje político, la senadora afirmó que el domingo “no se trata solo de una elección legislativa, sino de marcar el rumbo del país hasta 2027”. “Lo que se define es si Milei seguirá haciendo lo que quiera o si el Congreso le pondrá límites. Necesitamos un bloque que le diga basta”, remarcó.

También cuestionó las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la situación argentina y las calificó como “una ofensa al pueblo argentino”. “Trump dijo que Argentina está muriéndose de hambre y que no tenemos nada para ofrecer. Eso es falso. Lo grave es tener un presidente que lo celebra y entrega nuestra soberanía”, sostuvo.

Defunchio pidió “defender la independencia y la justicia social”, y consideró que Fuerza Patria, con Jorge Taiana como cabeza de lista y Jimena López como segunda candidata, “representa la oposición real al gobierno de Javier Milei”.

“Desde 2015 no se construyen hospitales, escuelas ni rutas. No hay obra pública, se vaciaron las jubilaciones y se endeudan las futuras generaciones. El país está cada vez peor y este domingo debemos expresarlo en las urnas”, advirtió.

Por último, invitó a los vecinos a acercarse al local partidario de Fuerza Patria, en Cabalari 1742 (Nueve de Julio), o contactarla a través de las redes sociales. “Quienes tengan dudas pueden venir, les mostramos la boleta y los orientamos. Es muy fácil: en la boleta única busquen la bandera argentina, la lista 507, y marquen el tilde debajo. Esa es la forma de votar por Fuerza Patria”, concluyó.