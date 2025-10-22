Los equipos de la Asociación del Centro se preparan para los decisivos play-offs

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En la última parte del año, la provincia vivió una intensa actividad deportiva con los torneos organizados por la Asociación del Centro. Durante la primera mitad del año se jugó el Torneo Apertura, seguido por el Torneo Clausura que llegó a su fin este sábado pasado, con la participación de once clubes en diversas categorías: Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera. Además, en las competencias de 1ª Caballeros y Damas (ex Mamis Hockey), la emoción también fue protagonista.

Finalizada la fase regular del Torneo Clausura en las categorías femeninas, ahora se están disputando los play-offs. En estos enfrentamientos, los cuatro primeros equipos de la Zona “A” se medirán con los de la Zona “B” para definir a los campeones y el resto de las posiciones. Estos resultados son cruciales, ya que determinan en qué zona jugarán los equipos el próximo año en las competencias Provinciales. Un claro ejemplo de la relevancia de estos enfrentamientos fue el reciente Campeonato Regional Bonaerense de Clubes “A” Sub 16, celebrado en Pergamino, donde los dos primeros equipos del año pasado, Atlético 9 de Julio y Social, concluyeron en las posiciones 3° y 14°, respectivamente.

En la Zona “A” se encuentran los equipos de los clubes Atlético y San Martín de 9 de Julio, Saladillo H. Club, Ciudad de Bolívar y Huracán de Carlos Casares. Por su parte, en la Zona “B” compiten Social y Sarmiento de Junín, 25 Hockey de 25 de Mayo, El Linqueño y Rivadavia de Lincoln.

Los play-offs de las categorías Sub 14 y Sub 19 se llevarán a cabo el 1 y 2 de noviembre en nuestra ciudad, en las instalaciones de los dos clubes anfitriones. El certamen promete ser una fiesta del hockey local, con mucho en juego para los equipos que luchan por un lugar en las competiciones provinciales del próximo año.