Kicillof supervisó obras de viviendas y educación en Carlos Tejedor

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles Carlos Tejedor para supervisar el avance de las obras de construcción de 35 viviendas y la edificación del primer centro universitario del distrito, en el marco del programa Puentes. Junto a la intendenta local, María Celia Gianini, Kicillof destacó los esfuerzos provinciales para continuar con las obras en un contexto de dificultades económicas a nivel nacional.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener la construcción de viviendas mientras Javier Milei paralizó la construcción de 16.000 casas en la provincia de Buenos Aires”, afirmó el Gobernador, quien además subrayó que el gobierno nacional se escuda en la falta de recursos para justificar la inacción, aunque, según él, siempre tiene fondos para financiar la especulación financiera.

En cuanto a educación, Kicillof expresó su rechazo al desfinanciamiento de las universidades públicas, destacando que muchas jóvenes y jóvenes corren el riesgo de quedarse sin acceso a la educación superior. “Por eso fortalecemos el programa Puentes, acercando la oferta educativa de nivel superior a los jóvenes del interior para que tengan las mismas oportunidades que los de las grandes ciudades”, agregó.

La construcción de las 35 viviendas, que se lleva adelante con una inversión de $1.078 millones, se ubica frente al nuevo Parque Lineal de la ciudad. Durante la visita, también se recorrió el loteo del barrio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que generará 82 terrenos para nuevas viviendas.

En el ámbito educativo, el Gobernador estuvo acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y visitaron el centro universitario de Carlos Tejedor, que está en plena construcción con una inversión de $250 millones. Este centro brindará carreras del programa Puentes, ampliando la oferta educativa superior en el distrito.

Junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, también se inspeccionó el proyecto de la nueva Casa de la Provincia, que centralizará los trámites y prestaciones del Estado bonaerense, mejorando la atención al público.

La intendenta Gianini expresó su agradecimiento al Gobierno provincial por su compromiso con los pueblos del interior. “No solo están atentos a nuestras necesidades, sino que recorren nuestros pueblos y traen políticas que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos”, manifestó.

En la misma jornada, Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, se reunieron con jubilados, docentes, estudiantes y vecinos en el centro de jubilados del distrito. Larroque remarcó el compromiso provincial con los sectores más vulnerables, destacando el programa “Mayores Bonaerenses Activos”, que a través de becas mensuales, apoya a espacios como el centro de jubilados.

Por último, Kicillof cerró su visita con una fuerte crítica al gobierno nacional. “El Presidente se enorgullece de recibir miles de millones de dólares de Estados Unidos, pero sabemos que ninguno de esos fondos llegará a Carlos Tejedor para mejorar los ingresos de los jubilados o ayudar a las personas con discapacidad”, concluyó. “Este domingo, los bonaerenses tenemos que demostrarle a Milei que esto no puede seguir así: la manera más efectiva de hacerlo es con millones de votos en las urnas”, agregó.

Estuvieron presentes en la jornada el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; el coordinador de Articulación Regional, Gabriel Deiure; y los intendentes de varios distritos vecinos, entre otros funcionarios locales.