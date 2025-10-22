Destacan su apoyo a Maria Eugenia Talerico por su defensa de las fuerzas armadas, de seguridad y de los valores institucionales.

- Advertisement -

En la mañana de este miércoles, en una entrevista en Despertate, el programa conducido por Gustavo Tinetti y transmitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el miembro de la Fundación “En Cumplimiento del Deber”, Claudio Venchiarutti y Juan Carlos Neves, fundador de Nueva Unión Ciudadana), hicieron público su respaldo a la candidatura de María Eugenia Talerico, quien lidera la lista de la alianza Potencia. Este apoyo tiene un fuerte componente institucional y está basado en el reconocimiento a la coherencia, el compromiso y el valor demostrado por Talerico en temas cruciales para el bienestar de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y la sociedad en su conjunto.

Juan Carlos Neves, fundador de Nueva Unión Ciudadana y contralmirante retirado, fue tajante al explicar los motivos que los llevaron a apoyar públicamente a Talerico. En sus palabras, la abogada penalista ha sido una de las pocas figuras políticas en dar un paso al frente para hablar de manera directa y sin ambigüedades sobre los injustos padecimientos de militares y policías. “No hay otra cabeza de lista que haya hablado con tanta claridad sobre las injusticias que padecen los miembros de las fuerzas de seguridad. María Eugenia Talerico se animó a decir en voz alta lo que muchos solo reconocen en privado”, subrayó Neves.

En una declaración categórica, Neves expresó que la postura de Talerico representa una “voz valiente y coherente”, que se enfrenta a las injusticias que, por décadas, han sido silenciadas. El fundador de Nueva Unión Ciudadana resaltó la valentía de Talerico al hablar de la situación de miles de militares y policías detenidos preventivamente, algunos con más de 90 años, sin una resolución judicial definitiva. “Muchos de estos hombres, que solo cumplieron con su deber, hoy sufren una condena social y judicial, sin que el sistema les otorgue la justicia que merecen”, lamentó Neves.

Por su parte, Claudio Venchiarutti, presidente de la Fundación “En Cumplimiento del Deber”, recordó que la institución que encabeza tiene como misión asistir legal y psicológicamente a los miembros de las fuerzas de seguridad que se encuentran desamparados en situaciones administrativas o judiciales por cumplir con su deber. “Nuestra fundación nació con el objetivo de acompañar a los policías y militares que, en ejercicio de sus funciones, quedan expuestos a situaciones de injusticia, y con el tiempo hemos expandido nuestro trabajo, promoviendo reformas legislativas y proponiendo la creación de una Defensoría del Policía”, explicó Venchiarutti.

El abogado también destacó el trabajo de la Fundación en la creación de planes de seguridad para la provincia de Buenos Aires, los cuales fueron entregados a Talerico. “Coincidimos plenamente con su visión de la necesidad de revalorizar la formación, la jerarquía y la moral institucional dentro de las fuerzas de seguridad. María Eugenia tiene un profundo conocimiento del sistema institucional y un respeto por la ley que la convierte en una opción confiable para nuestra sociedad”, expresó Venchiarutti.

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la referencia de Neves a la situación de soberanía nacional, especialmente en relación con la pesca ilegal en el Atlántico Sur y la defensa de las Islas Malvinas. Neves, con vasta experiencia en la Armada, destacó la importancia de fortalecer el control de nuestras aguas y la necesidad de recursos para proteger los intereses nacionales. “El control de nuestras aguas no es un gasto, es una inversión estratégica. La pesca ilegal es un saqueo de nuestros recursos naturales y una amenaza directa a nuestra soberanía”, aseguró Neves.

El contralmirante también recordó que la situación de las Islas Malvinas sigue siendo un tema pendiente en la agenda diplomática y reiteró que, para poder recuperar respeto en el ámbito internacional, Argentina debe sostener su postura con firmeza. “Las Islas Malvinas siguen siendo un enclave usurpado por el Reino Unido. La única manera de recuperar la soberanía es con una defensa sólida y una política exterior coherente”, sostuvo Neves.

María Eugenia Talerico, quien no estuvo presente en la entrevista, ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su postura firme en temas vinculados a la seguridad, la defensa de la vida y la soberanía nacional. Desde su participación en el ámbito del derecho penal, Talerico ha demostrado un compromiso con la verdad y la justicia, sin ceder ante presiones políticas o mediáticas. Para los representantes de la Fundación, esta postura ha sido decisiva a la hora de tomar la decisión de respaldarla en las próximas elecciones.

Al cierre de la entrevista, tanto Neves como Venchiarutti coincidieron en que el respaldo de la Fundación “En Cumplimiento del Deber” a Talerico no se trata de un apoyo electoral, sino de un apoyo basado en principios y valores fundamentales. “María Eugenia Talerico es la única candidata que se ha expresado con claridad y compromiso sobre temas que afectan profundamente a nuestras fuerzas de seguridad. Su postura es un punto de inflexión en la política argentina”, concluyó Venchiarutti.

La entrevista completa puede ser vista a través de la señal de Visión Plus TV y escuchada en Máxima 89.9 y Cadena Nueve.

Con este respaldo, la Fundación se convierte en la primera organización en manifestar su apoyo público a un candidato, subrayando la importancia de defender las instituciones democráticas, el Estado de derecho y a aquellos que cumplen con su deber en defensa de la patria.

