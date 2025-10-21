Se realizará una Jornada sobre Energía, Producción y Desarrollo Sostenible

- Advertisement -

- Advertisement -

El 30 y 31 de octubre de 2025, el Hotel Provincial de Mar del Plata será sede de la Jornada sobre Energía, Producción y Desarrollo Sostenible, organizada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Este evento reunirá a líderes de la industria, expertos y autoridades para debatir sobre los principales desafíos energéticos de la Argentina, en un contexto de transición hacia energías más sostenibles y de expansión de la infraestructura necesaria.

Vaca Muerta, offshore y energías renovables en el foco

Entre los temas centrales de la jornada se destacan Vaca Muerta y su futuro como motor de la producción hidrocarburífera, así como el potencial del offshore argentino. En paralelo, se abordará la transición hacia energías renovables y la necesidad de nuevas regulaciones para fortalecer el sector eléctrico. Las voces más destacadas incluyen a Gastón Ghioni, Subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, y expertos de empresas clave como TotalEnergies, YPF y TGS.

Nuevas regulaciones y el mercado eléctrico

Otro eje fundamental será el análisis de las nuevas regulaciones del mercado eléctrico, y los cuellos de botella en la transmisión de energía. También se discutirán las inversiones necesarias para asegurar un desarrollo productivo sostenible que incluya a todos los sectores: desde el residencial hasta el industrial.

El desafío de las energías renovables y el futuro del hidrógeno

El segundo día del evento se centrará en las energías renovables, abordando temas como la modificación de la Ley 27.191 y el régimen de incentivos a grandes inversiones. Destacados ponentes como Héctor Ruiz Moreno y Juan Cruz Azzari presentarán propuestas para consolidar la infraestructura de energías limpias, mientras que Alejandro Gesino hablará sobre el futuro del hidrógeno como vector energético.

Inscripción abierta y participación gratuita

La jornada es de acceso libre y gratuito para profesionales, estudiantes y público en general. La inscripción ya está abierta a través del formulario oficial: https://goo.su/UOmQ1