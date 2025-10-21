Se realizará una Jornada sobre Energía, Producción y Desarrollo Sostenible

Vaca Muerta, offshore y energías renovables en el foco
Entre los temas centrales de la jornada se destacan Vaca Muerta y su futuro como motor de la producción hidrocarburífera, así como el potencial del offshore argentino. En paralelo, se abordará la transición hacia energías renovables y la necesidad de nuevas regulaciones para fortalecer el sector eléctrico. Las voces más destacadas incluyen a Gastón Ghioni, Subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, y expertos de empresas clave como TotalEnergies, YPF y TGS.
Nuevas regulaciones y el mercado eléctrico
Otro eje fundamental será el análisis de las nuevas regulaciones del mercado eléctrico, y los cuellos de botella en la transmisión de energía. También se discutirán las inversiones necesarias para asegurar un desarrollo productivo sostenible que incluya a todos los sectores: desde el residencial hasta el industrial.
El desafío de las energías renovables y el futuro del hidrógeno
El segundo día del evento se centrará en las energías renovables, abordando temas como la modificación de la Ley 27.191 y el régimen de incentivos a grandes inversiones. Destacados ponentes como Héctor Ruiz Moreno y Juan Cruz Azzari presentarán propuestas para consolidar la infraestructura de energías limpias, mientras que Alejandro Gesino hablará sobre el futuro del hidrógeno como vector energético.
Inscripción abierta y participación gratuita
La jornada es de acceso libre y gratuito para profesionales, estudiantes y público en general. La inscripción ya está abierta a través del formulario oficial: https://goo.su/UOmQ1