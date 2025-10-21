Nuevo curso de manipulación de alimentos en San Cayetano

- Advertisement -

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio ha iniciado un nuevo ciclo de formación sobre manipulación segura de alimentos, que se desarrolla en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”. La capacitación comenzó el lunes 20 de octubre y se extenderá hasta el viernes 24 del mismo mes. Durante este período, se abordarán diversos aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, incluyendo una jornada específica sobre alimentos sin gluten.

Este curso tiene como principal objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para garantizar una correcta manipulación de los alimentos, lo que contribuirá a evitar riesgos sanitarios y a asegurar prácticas adecuadas de higiene. Además, la capacitación incluirá un módulo sobre cómo elaborar productos aptos para celíacos, un tema clave debido a la creciente demanda de alimentos sin gluten.

El curso es gratuito y está dirigido a personas que trabajen en el sector de la gastronomía, tanto en pequeños comercios como en empresas de mayor envergadura. Al finalizar la formación, los participantes recibirán un certificado que avala su formación en este campo, lo que les permitirá aplicar sus conocimientos en la seguridad alimentaria y mejorar la calidad del servicio ofrecido.