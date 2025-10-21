Kicillof participó del 6° Encuentro Internacional con el autor en Ramallo: “La Cultura es un pilar fundamental para el futuro”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes en Ramallo del 6° Encuentro Internacional con el Autor, uno de los eventos culturales más importantes de la región. La actividad, que se llevó a cabo en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto”, contó también con la presencia del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el intendente local, Mauro Poletti.

Durante su intervención, Kicillof destacó el vasto potencial cultural de la provincia: “A nuestra capacidad industrial y agropecuaria, se le suma también el orgullo de una enorme producción cultural: en cada rincón de la provincia de Buenos Aires emergen escritores, músicos y grandes artistas”. A su vez, resaltó el apoyo constante del Estado provincial a la cultura y el deporte, a pesar de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional.

El gobernador también se refirió a la postura del candidato presidencial Javier Milei en relación a la cultura: “Milei no ataca a la cultura solamente por una cuestión presupuestaria o por pedido del FMI, sino porque sabe que su modelo económico está destinado al fracaso si nuestro pueblo mantiene el espíritu crítico y reafirma su identidad”. Kicillof agregó que, en caso de que el gobierno nacional siga ausente, la provincia podría enfrentar una pérdida irreparable de talentos y capacidades en el ámbito cultural. En este sentido, instó a la ciudadanía a manifestarse en las próximas elecciones: “El 26 de octubre contamos con la posibilidad de decirle al Presidente que no estamos dispuestos a entregar la educación, la cultura y el trabajo”.

El 6° Encuentro Internacional con el Autor, organizado por el movimiento literario y cultural Libellula, cuenta con el apoyo del municipio de Ramallo. Este evento, que reúne a escritores, educadores, estudiantes y personalidades del ámbito académico, se desarrollará hasta el jueves 23 de octubre e incluye rondas de lectura, presentaciones de libros, ponencias y actividades musicales en diferentes espacios emblemáticos de la ciudad y en escuelas del distrito.

El intendente Mauro Poletti expresó su agradecimiento por la participación del Gobernador en el evento literario, destacando la importancia del Centro Universitario local, que fue posible gracias al apoyo del gobierno provincial y que actualmente alberga a más de 570 estudiantes. “Vamos a seguir trabajando de manera conjunta con la Provincia porque nuestros vecinos necesitan más educación, más obra pública, más cultura y más creación de empleo”, aseguró.

Además, durante la jornada participaron estudiantes de nivel secundario y personas con discapacidad que representaron a Ramallo en los Juegos Bonaerenses 2025, quienes recibieron medallas en distintas disciplinas.

Estuvieron presentes en el evento también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la coordinadora Regional de Políticas Sociales, Cecilia Silva; la diputada nacional Agustina Propato; los intendentes de San Pedro, Cecilio Salazar, y de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; y otros funcionarios y concejales locales.