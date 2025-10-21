Importante información para mayores de 71 años sobre Licencias de Conducir

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio informa a los vecinos mayores de 71 años que, para renovar su licencia de conducir, deberán solicitar turno con al menos 45 días de anticipación al vencimiento de su licencia. Este trámite puede ser realizado de manera personal o por otra persona, presentando el DNI y la licencia de conducir del titular.

Dado que actualmente existe una alta demanda de turnos, desde la oficina se subraya la importancia de realizar la gestión con tiempo suficiente para evitar demoras o la imposibilidad de renovar en la misma semana del vencimiento de la licencia.

Se solicita a la comunidad planificar el trámite de renovación con previsión, con el fin de garantizar una atención ordenada y ágil para todos los solicitantes. La oficina sigue trabajando para mejorar la atención al público y recuerda que renovar la licencia en tiempo y forma es esencial para mantener la vigencia de las licencias y asegurar la seguridad vial en el distrito.