General

Emergencia Agropecuaria: cierran las cargas de Declaraciones Juradas este viernes

Última oportunidad para registrar las afectaciones y acceder a los beneficios establecidos por la emergencia agropecuaria

Los productores rurales de Nueve de Julio tienen hasta este viernes, 24 de octubre, para cargar las Declaraciones Juradas correspondientes al Decreto 2452/25, en el sistema del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Quienes no completen el procedimiento en tiempo y forma podrían quedar excluidos del registro y perder la posibilidad de acceder a los beneficios de la emergencia agropecuaria.

Se insta a los interesados a realizar el trámite antes de la fecha límite para evitar inconvenientes administrativos. Además, la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio ofrece asistencia a los productores en sus oficinas, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

