Emergencia Agropecuaria: cierran las cargas de Declaraciones Juradas este viernes

Los productores rurales de Nueve de Julio tienen hasta este viernes, 24 de octubre, para cargar las Declaraciones Juradas correspondientes al Decreto 2452/25, en el sistema del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Quienes no completen el procedimiento en tiempo y forma podrían quedar excluidos del registro y perder la posibilidad de acceder a los beneficios de la emergencia agropecuaria.

Se insta a los interesados a realizar el trámite antes de la fecha límite para evitar inconvenientes administrativos. Además, la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio ofrece asistencia a los productores en sus oficinas, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.