Avanza la reconstrucción de caminos y canales en el distrito

En el marco de la emergencia hídrica, continúan los trabajos de reconstrucción de caminos y limpieza de canales en varias localidades del partido de Nueve de Julio. Las tareas, que buscan mejorar la conectividad y permitir un drenaje efectivo de las aguas, se han concentrado en los accesos a las localidades y en los sectores más afectados por las intensas lluvias.

Durante la última semana, se realizaron trabajos en diferentes puntos estratégicos, priorizando el acceso a los pueblos y la limpieza de canales de desagüe:

Camino 077-2 (continuación Av. Mitre hacia French): reconstrucción del camino.

Facundo Quiroga: colocación de bombas para extraer agua y limpieza de canales.

El Chajá: limpieza de canales.

Dudignac: intervención en caminos centrales y vecinales.

La Niña: reconstrucción del Camino P-3 (acceso por el “camino de la Vía”).

Dennehy: trabajos en el “Camino del Colectivo” y en la zona de Pozo Pampa.

12 de Octubre – Santos Unzué: reparación de caminos y limpieza de canales en la zona de Laguna del Cura.

Estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento que continuará en otras áreas del distrito según lo requiera la situación.