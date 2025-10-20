lunes, octubre 20, 2025
15 C
Nueve de Julio
lunes, octubre 20, 2025
15 C
Nueve de Julio
General

Se celebra el Día del Pediatra

Un día como hoy, pero de 1911, se creó uno de los organismos más importantes de la salud en la Argentina

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Día del Pediatra en la Argentina se conmemora el 20 de octubre, en recuerdo a la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría, uno de las entidades más relevantes para el desarrollo, difusión e investigación de esta especialidad médica en el país. El día destaca la labor de los médicos que se encargan de cuidar a las infancias, acompañar a familias y cumplir con los calendarios de vacunación necesarios. .

Los orígenes de esta jornada se remontan a 1973, en el Congreso Mundial de Pediatría Argentina. Durante este encuentro se decidió crear una fecha en especial para celebrar a todos los pediatras del país y su trabajo. De esta manera, la fecha elegida fue el 20 de octubre, en recuerdo a la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), en 1911.

Este organismo agrupa a más de 40 delegaciones en todo el país, con el objetivo de crear mejoras en las prestaciones de salud pediátrica. Trabajan por difundir información pertinente, unificar criterios y llevan a cabo investigaciones, recopilar fuentes y beneficiar a las herramientas de trabajo de estos profesionales.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6015

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR