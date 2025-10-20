Se celebra el Día del Pediatra

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Día del Pediatra en la Argentina se conmemora el 20 de octubre, en recuerdo a la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría, uno de las entidades más relevantes para el desarrollo, difusión e investigación de esta especialidad médica en el país. El día destaca la labor de los médicos que se encargan de cuidar a las infancias, acompañar a familias y cumplir con los calendarios de vacunación necesarios. .

Los orígenes de esta jornada se remontan a 1973, en el Congreso Mundial de Pediatría Argentina. Durante este encuentro se decidió crear una fecha en especial para celebrar a todos los pediatras del país y su trabajo. De esta manera, la fecha elegida fue el 20 de octubre, en recuerdo a la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), en 1911.

Este organismo agrupa a más de 40 delegaciones en todo el país, con el objetivo de crear mejoras en las prestaciones de salud pediátrica. Trabajan por difundir información pertinente, unificar criterios y llevan a cabo investigaciones, recopilar fuentes y beneficiar a las herramientas de trabajo de estos profesionales.