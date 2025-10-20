Robo en el Louvre: vaciaron la sala de las joyas de la Corona y escaparon en moto

- Advertisement -

El audaz y cinematográfico robo que sufrió este domingo el Museo del Louvre en París, el más visitado del planeta, generó conmoción mundial y dejó una serie de interrogantes sobre la seguridad de los tesoros más preciados de la humanidad. Un grupo comando se llevó joyas de “valor inestimable” en una operación cronometrada que obligó a cerrar el icónico museo.

El asalto expuso una vulnerabilidad alarmante en uno de los centros culturales más importantes del mundo.

El domingo por la mañana, un grupo de entre tres y cuatro delincuentes asaltó el museo poco después de su apertura al público. Utilizando equipamiento pesado, lograron acceder a una de las salas más importantes y sustrajeron piezas históricas.

El botín principal son joyas de la colección de la Corona Francesa, descriptas por las autoridades como de “valor inestimable”. Saquearon dos vitrinas de la Galería de Apolo. Medios franceses precisaron que se llevaron nueve piezas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia. Una de las joyas, la corona de la emperatriz, fue encontrada dañada fuera del museo.

Fue una operación de película. Aprovechando que hay obras en la fachada que da al río Sena, los ladrones utilizaron un camión con un brazo articulado (una grúa o plataforma elevadora) para llegar directamente a la ventana de la galería en el primer piso. Una vez allí, usaron pequeñas motosierras o cortadoras de disco para romper los cristales e ingresar.

La operación fue increíblemente rápida y precisa: duró apenas siete minutos desde que accedieron a la sala hasta que escaparon.

El robo se produjo entre las 9:30 y las 9:40 de la mañana (hora de París), justo después de que el museo abriera sus puertas al público, lo que generó un caos inicial entre los visitantes.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos. Sin embargo, sí se vivieron momentos de pánico. Testigos relataron en redes sociales cómo la gente corría por los pasillos y golpeaba las puertas de cristal para intentar salir mientras la policía llegaba al lugar.

El Louvre anunció que permanecería cerrado durante todo el domingo por “motivos excepcionales”. El personal evacuó a los visitantes para preservar la escena del crimen y permitir que la policía científica pudiera recolectar pistas y evidencias.

Se trata de una banda muy organizada que, según el ministro del Interior, “evidentemente había realizado inspecciones in situ” y un reconocimiento previo. Tras el robo, huyeron en una motocicleta de alta cilindrada que luego fue encontrada abandonada. La fiscalía de París abrió una investigación por robo en banda organizada.

El museo tiene una larga historia de robos. El más famoso fue en 1911, cuando la Mona Lisa fue robada por un exempleado. El cuadro fue recuperado dos años después. También en 1983 se robaron dos piezas de armadura del Renacimiento.

El propio ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, reconoció que existe una gran vulnerabilidad en los museos franceses. Si bien se lanzó recientemente un plan de seguridad que incluye al Louvre, este golpe demuestra que las medidas no fueron suficientes para prevenir un ataque tan audaz y bien planificado.