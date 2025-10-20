Devastador incendio de un galpón del ex-ferrocarril Sarmiento en Facundo Quiroga

- Advertisement -

Un voraz incendio consumió por completo un galpón del ex-ferrocarril Sarmiento, situado en la Estación Facundo Quiroga, en las primeras horas de la madrugada de este lunes. El siniestro comenzó alrededor de las 0:30 y rápidamente se propagó por el depósito, que almacenaba cartón, plástico y una serie de objetos del Museo de la localidad.

A pesar de la magnitud del fuego, afortunadamente no hubo víctimas ni heridos. El lugar quedó reducido a cenizas en cuestión de minutos, lo que obligó a los Bomberos Voluntarios de Facundo Quiroga a redoblar esfuerzos para evitar que las llamas se expandieran a otros sectores cercanos. El trabajo de los bomberos, que se extendió hasta las 4:30 de la mañana, fue fundamental para controlar la propagación del fuego.

El incendio se desató por causas que todavia no se conocen, y toda vez que la construcción de chapa y maderas se iluminaba durante la noche, desde la Cooperativa de Servicios se tomó la decisión de cortar el suministro eléctrico para evitar complicaciones mayores.

La población local se mostró consternada al conocer la noticia, especialmente porque el galpón estaba ubicado justo enfrente de lo que fue la histórica estación de trenes. En las primeras horas de la mañana, aún se podía ver el humo elevándose desde el lugar, generando gran preocupación entre los vecinos.

A pesar de la rápida acción de los bomberos, el galpón y sus contenidos quedaron completamente destruidos. Las autoridades locales ya iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro. Por el momento, se descarta que haya habido intencionalidad en el incendio, pero se continúa trabajando en esclarecer los hechos.