Danya Tavela convoca a votar y llama a combatir la violencia política este 26 de Octubre

En una visita a la ciudad de Nueve de Julio, Danya Tavela, candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, realizó una recorrida junto a Ignacio “Nacho” Palacios, presidente del bloque de concejales del radicalismo local. Durante su recorrido, ambos líderes políticos dialogaron con los vecinos y reafirmaron su compromiso con una alternativa política federal y plural para el país.

Palacios, quien fue el encargado de dar la bienvenida a Tavela, destacó la importancia de su candidatura en el marco de la coalición Provincias Unidas. “Es un honor recibir a Danya en nuestra ciudad. Su trabajo y su compromiso con la representación de todas las provincias nos motivan a seguir adelante con esta propuesta que busca un equilibrio y una alternativa real a los extremos en la política nacional”, expresó Palacios.

En la conversación con los medios locales, Tavela hizo un llamado a garantizar la pluralidad de voces en el Congreso. “Es esencial que haya una representación federal que realmente escuche a todos los sectores del país. No podemos permitir que los extremos se lleven las mayorías en el Congreso. Necesitamos voces alternativas, que representen la realidad de las provincias”, aseguró la candidata.

Uno de los puntos más críticos de la jornada fue cuando Tavela y Palacios abordaron la violencia política que ha crecido en los últimos tiempos. Tavela señaló que la violencia no solo se ha manifestado en agresiones verbales, sino también en ataques a los sectores más vulnerables de la sociedad. “Cuando atacan a los más pobres, a los jubilados, a los niños con discapacidad, eso también es violencia. Y tenemos que frenar esos abusos desde el Congreso”, destacó.

Tavela también se mostró muy preocupada por la vinculación de ciertos sectores políticos con el narcotráfico. “Es una vergüenza que algunos candidatos estén siendo financiados por narcotraficantes. Este tipo de prácticas no solo manchan la política, sino que afectan la democracia y la confianza de la gente en sus instituciones”, expresó.

En la misma línea, Tavela hizo un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. “Es fundamental que todos salgan a votar. Este domingo tenemos la oportunidad de garantizar una representación plural en el Congreso. La boleta única de papel simplifica el proceso, y tenemos que aprovechar esa oportunidad para hacer escuchar nuestra voz”, concluyó la candidata.

Por su parte, Ignacio Palacios remarcó que “la clave de esta elección es fortalecer las instituciones democráticas y asegurarnos de que todos los sectores tengan una representación genuina. En Provincias Unidas estamos trabajando por un país con más igualdad y desarrollo”.

Con este recorrido por Nueve de Julio, tanto Tavela como Palacios reafirmaron su compromiso con la ciudadanía, instando a una mayor participación política y a la construcción de un futuro más estable y representativo para todos los argentinos.